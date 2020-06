Interpondrá Secretaría del Bienestar denuncias por daños

Cortesía

Chihuahua.- La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, presentará las denuncias penales por daños en contra de los responsables de voltear e incinerar vehículos oficiales durante la protesta que productores agrícolas realizaron el martes en Ojinaga por la extracción de la presa El Granero, en donde además retuvieron a la fuerza al representante del Gobierno Federal Juan Carlos Loera a quien agredieron y amenazaron de muerte.

El funcionario federal afirmó que, un grupo de choque se infiltró entre los agricultores y llevó a cabo las agresiones, dijo que estas personas estaban encapuchadas y portaban un distintivo en color negro, siendo quienes generaron el caos y motivaron a las agresiones entre los presentes.

El martes por la tarde, decenas de productores agrícolas se manifestaron en Ojinaga, donde se desarrollaba una reunión con funcionarios federales, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aumentara el volumen de extracción de la presa El Granero con el propósito de enviar agua a Estados Unidos como parte del tratado internacional.

Las protestas salieron de control cuando un grupo de personas intentó agredir a Juan Carlos Loera de la Rosa a quien amenazaron de muerte, junto con otros funcionarios ahí presentes, fue necesario que el funcionario federal se resguardara en la presidencia municipal de Ojinaga en donde permaneció retenido a la fuerza durante varias horas.

Ante esto, los inconformes optaron por voltear los vehículos oficiales y por la noche decidieron prenderles fuego sin que hubiera intervención de las autoridades estatales para impedir los hechos.

En este sentido, Loera de la Rosa dijo que él mismo se negó a que se enviara a la policía estatal, pues eso podría haber generado un aire de inestabilidad con consecuencias más graves que las que se presentaron y argumentó que con el apoyo de la Policía Municipal fue suficiente para garantizar la seguridad de los involucrados.

Dijo que la violencia nunca será el canal para la solución de conflictos y que el diálogo será la única vía para lograr acuerdos, dijo que el Gobierno de México se ha manejado con claridad en el tema, ha hablado de frente a los productores, pero que hay intereses políticos de por medio que pretender desvirtuar y generar un problema en dónde no debiera existir.

Por tal motivo pidió no utilizar el tema del agua como bandera política, al manifestar que desde el pasado mes de enero se ha tratado de cumplir con el tratado internacional, pero debido a la intención de algunos se ha politizado el tema y no se ha logrado cumplir con el acuerdo, en el que dijo, Chihuahua no es el único tributario, pues otros estados fronterizos también hacen lo propio.