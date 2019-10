Interviene Federación para garantizar que medio atacado a bombazos recupere su actividad

Parral.- “A dos meses del atentando en las instalaciones del periódico, el protocolo de seguridad federal no se ha activado para que se puedan reiniciar las actividades periodísticas en esta empresa por ello se pidió intervención del presidente de la república”.

Lo anterior fue manifestado por el director del periódico el Monitor de Parral, licenciado Jorge Salayandía Páez, en rueda de prensa donde explico que el pasado sábado en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, le hizo entrega de un sobre en dónde se solicitaba precisamente el apoyo para que se activara el protocolo de seguridad.

Recordó que la agresión sufrida el medio de comunicación se registro el 30 de junio del presente año, donde los agresores ingresaron a las instalaciones e incendiaron áreas básicas del periódico provocando con ello el cierre del mismo hasta la fecha.

Destacó que fueron cinco bombas molotov las que estallaron en el interior del inmueble mismas que provocaron los daños considerables a las instalaciones y el equipo.

Agregó que existe una carpeta de investigación que de manera oficiosas sigue la Fiscalía General del Estado, toda vez que como afectado no se presento ninguna denuncia sobre el caso, por lo que las líneas de investigación las analiza la propia fiscalía.

“A López Obrador le solicitamos se activara el protocolo federal de protección periodistas, pues a la fecha esto no ha sucedido mientras que al gobernador Javier Corral el mismo sábado también la gira le pedimos que se revisara el protocolo de seguridad que actualmente tenemos”

Dijo que el domingo hubo respuesta de la federación vía telefónica informándonos que por instrucciones del presidente López Obrador se estaría aplicado el protocoló federal, por lo que para activarlo se tenía que cumplir con los requisitos que marca la ley para derecho humanistas y periodistas, lo cual se cumple en su totalidad, por lo o que se puede activar perfectamente.

Ayer lunes hubo nuevamente una comunicación, pero ahora con Alejandro Encinas subsecretario de derechos humanos de gobernación federal, quien él de manera personal vía telefónica nos dice que la indicación del presidente es brindar apoyo necesario.

Salayandía Páez reitero que lo único que le interesa es que dentro del mecanismo se busque un esquema para reactivar la labor periodística, porque si bien se le asignó a su persona una escolta como medida de prevención, esta no garantiza que se pueda abrir las instalaciones y recuperar el servicio del periódico.

Cuestionado sobre la respuesta del estado dijo que el gobernador Javier Corral le informó que ya tenía pláticas con el fiscal general sin embargo la petición tajante fue que se revisen las medidas del protocolo de seguridad estatal.

“Queremos decirle a la ciudadanía que lo único que se pide a las autoridades estatal y federales es que se restablezca el estado de derecho y las condiciones para seguir aplicando el periodismo en lo que corresponde como medio afectado de la manera más rápida posible”.