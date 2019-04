Investigan entorno del hermano del 'Güero Lozoya'

Chihuahua.- El caso de José Agustín Lozoya Ontiveros de 54 años de edad, secretario de Permisionarios Unidos, y hermano de El Güero Lozoya, del líder de esa organización, ya se investiga en cuanto a su entorno económico y social, en busca de establecer un móvil por el intento de homicidio, de acuerdo con una fuente de la FGE.



Se dio a conocer que encuentra fuera de peligro, después de haber sobrevivido al ataque que sufrió el pasado 12 de abril a las 22:20 horas en avenida Politécnico Nacional cruce con Juan Bernardo de la colonia La Cañada, en el exterior de Farmacias Benavides.



Los investigadores se entrevistaron con el hermano Francisco Lozoya Ontiveros alias “El Güero Lozoya”, en busca de información que pudiera establecer si hubo amenazas previas a la agresión, indicó la fuente.



A finales del año 2016, José Agustín y su hermano fueron denunciados por 70 propietarios de camiones que estaban o están en contra de la gestión, acciones y enormes ganancias de dinero que tenían y no reportaban, según archivos periodísticos.



Hasta el momento la FGE no descartará cualquier antecedente que pudiera aportar a la investigación, por lo que se tomará la información necesaria, inclusive que se haya publicado en medios de comunicación, agregó la fuente.



Los antecedentes del intento de asesinato de la FGE establecen que el primer respondiente, un policía municipal, con número de unidad 2052 de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, se entrevistó con una mujer en el exterior de Farmacias Benavides y le informó que un hombre fue lesionado por arma de fuego a bordo de un vehículo tipo pick up, de color guinda, pero que se retiró del lugar.



Los peritos en criminalística ingresaron a la escena, encontraron y levantaron 12 casquillos percutidos de color dorado calibre 9mm de la marca Luger FC.



Más tarde, personal médico del hospital Los Ángeles, reportaron que llegó un lesionado de bala en un vehículo Ford, linea Lobo de color guinda, que bajó e ingresó al área de urgencias.



Acudieron agentes ministeriales y peritos, aseguraron y trasladaron el vehículo al corralón de la Fiscalía General.