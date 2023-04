Investigan fraude en crematorio de mascotas

El Diario El Diario

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito de la Zona Norte investigará si hubo delito de fraude por parte de la empresa crematoria Eternal Pets luego de que salió libre su empleado Francisco Javier O. L., quien fue detenido el pasado domingo tras el hallazgo de 118 perros muertos en una pickup afuera de su domicilio, informó Carlos Manuel Salas, titular de la Fiscalía.

Agregó que avisará a las instancias municipales y estatales para que el crematorio sea clausurado definitivamente.

Expuso que cuando los perros se acumulaban en la casa, Francisco Javier los llevaba al tiradero municipal.

Previo a la liberación del acusado, defensores de animales protestaron ayer al mediodía en las instalaciones de la Fiscalía.

“Se van a ampliar las investigaciones y las declaraciones, y si se derivan actos delictivos se le hará la imputación correspondiente al dueño; si encontramos y si violentaron situaciones de tipo administrativo, en Ecología, en Salud o en Coespris, o si está reportando esos ingresos irregulares a Hacienda, o si llega a haber denuncias por fraude porque cobró por un servicio que no da, pues se hará la aplicación correspondiente”, expuso el fiscal.

Añadió que el horno crematorio prestaba el servicio a varias veterinarias, y a la persona que estuvo detenida le llevaban de 40 a 50 perros para incinerar, pero la capacidad de la empresa, según dijo el inculpado, es de 20 animales.

Explicó que de acuerdo con las declaraciones de Francisco Javier, el resto de los perros que acumulaba se los llevaba a su casa para posteriormente dejarlos en el basurero, una práctica que hacía desde hace cinco o seis meses, sin embargo, quien será llamado para aclarar la situación es el dueño de Eternal Pets, Ismael Salazar Meraz, confirmó el fiscal.

“La situación irregular que se advierte aquí y que ha salido como consecuencia de esto es que la empresa está cobrando por un servicio que no necesariamente presta al 100 por ciento, y por eso vamos a ampliar la investigación, y notificar a las autoridades fiscales, de Salud, Coespris, porque no hay ningún problema si usted solicita al Municipio un permiso para tirar un perro al basurero, hay una fosa, hay tratamiento especial, pero ya cuando se trata de esa cantidad sí requiere de permisos (…) todo indica que fue de manera irregular”, reiteró el fiscal.

Agregó que investigarán a otras empresas que se dedican a la cremación de mascotas.

El fiscal Salas también se reunió con los defensores de animales Roberto Chávez y Perla de la Rosa, quienes dijeron que durante la reunión se les informó que al detenido no se le comprobó que maltratara animales, pero exhortarán a las personas que pagaron los servicios de incineración en la empresa para que interpongan una denuncia por fraude.

Previo a la entrevista con el fiscal, ambos protestaron en la explanada de la Fiscalía a las 11:00 de la mañana de ayer, junto con un grupo de 20 rescatistas independientes y de organizaciones, para pedir que se esclareciera el caso por maltrato animal, y la procedencia de los 118 cadáveres que se encontraron el pasado domingo en el domicilio particular del detenido, ubicado en la colonia Campestre Virreyes.

“Queremos hacer un llamado a las personas que en algún momento pagaron servicios de Eternal Pets para que interpongan una denuncia por posible fraude o los delitos que se deriven, dado que fuimos engañados. Yo soy una de estas personas, yo he cremado en tres ocasiones mis mascotas más queridas y me entero que no prestaban el servicio por el que pagaba. En una ocasión pagué 2 mil 700 pesos, y en otra 3 mil, y para enterarme hoy que tal vez mis perritos terminaron en el basurero municipal, pues me pregunto cuántas personas están en mi caso”, expresó De la Rosa.

Veterinarios se encuentran consternados por la situación que atraviesa el dueño de la empresa crematoria.

“Nosotros confiamos mucho en Ismael, no sabemos qué es lo que sucede, hasta que la autoridad dictamine qué es lo que pasó, de dónde salieron esos 118 perros (…) ahorita estamos consternados, vamos a esperar si las cosas son como las pintan”, dijo Francisco, veterinario de un negocio, quien prefirió omitir los datos de su empresa. Agregó que buscará otras opciones mientras se resuelve el caso de la empresa Eternal Pets.

Daniel Almaraz, quien es veterinario de Star Pets, dijo que tenía varios años solicitando los servicios de incineración de la empresa involucrada en el hallazgo de los 118 perros muertos.

“En lo personal no dudo del trabajo, lamentablemente con todo ese proceso que se dio… hay varias opciones de cremación, pero estoy esperando a ver cómo sigue avanzando esto”, dijo el veterinario.