Investigan Tres casos de fraude en juego de la feria San Antonio

Cuauhtémoc, Chih.- Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, atienden tres denuncias por el delito de fraude interpuestas en contra de los “caniqueros”, que operan en las instalaciones de la feria San Antonio en la ciudad de Cuauhtémoc. El juego ya fue clausurado por Gobernación Municipal.

Las denuncias refieren a fraudes por las cantidades de 15 mil, 6 mil 200 y 3 mil 550 pesos, cometidos a ciudadanos que participaron en el juego de azar de las canicas con la intención de ganar un atractivo premio consistente en costosos aparatos electrónicos.

De acuerdo a lo manifestado por los afectados, el engaño consiste en arrojar canicas en un tablero para acumular puntos “para obtener un premio mayor”, no obstante, no se logra porque el tablero está manipulado para que no suceda y haga perder dinero a quienes participan.

Se informó que inspectores de Gobernación Municipal procedieron a clausurar el establecimiento luego de que se reportaran las irregularidades.

Al respecto el jefe de Gobernación, Dante de la Garza dijo que al revisar el juego se pudieron percatar que es imposible ganar; pero incluso o cuentan con los premios que ofrecen y exhiben cajas vacías.