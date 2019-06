Investigan xenofobia en golpiza a cubano en centro recreativo de Juárez

Ciudad Juárez— El cubano acusado de haber cometido el delito de abuso sexual, hoy quedó en libertad al determinar un Tribunal de Control que no ocurrió ese ilícito.

Al realizar su argumentación, la abogada defensora de Maykel N. P. señaló que él fue severamente golpeado y para “justificar ese acto brutal lo denunciaron”. Además expuso que la golpiza sucedió cuando las personas que se encontraban en una alberca se dieron cuenta que se trataba de un extranjero.

Al formular cargos legales con Naranjo, un agente del Ministerio Público (MP) señaló que el pasado 16 de junio aproximadamente a las 4:30 de la tarde en la alberca “Las Anitas” ubicada en las calles Ramón Rayón y Río Hondo, el extranjero le dijo a una niña de 7 años que tenía frío que lo abrazara luego se sumergió en el agua y con su cabeza le tocó las piernas y el área vaginal.

En la audiencia realizada hoy por la mañana, un juez de Control señaló que el bien jurídicamente protegido al sancionar un abuso sexual es la libertad y seguridad sexual y en este caso no se acredita que haya ocurrido una conducta antisocial porque no existen datos de que Maykel N. haya tratado de satisfacer un deseo sexual a costa de la menor pues la cabeza o cráneo no es una zona erógena.

Respecto a que Naranjo fue víctima de xenofobia o discriminación por ser extranjero el juez indicó que no existe ningún dato de prueba.

Sin embargo, en la primera audiencia el mismo Tribunal de Control ordenó que se inicie una investigación por la golpiza que recibió Maykel.