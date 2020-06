Investigarán compra de edificio de Morena

Ciudad Juárez— El edificio de Morena en Chihuahua que adquirió el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido en diciembre del año pasado estaría incluido en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky, por presunto daño moral y lavado de dinero.

“Todas las compras que se hicieron van a ser revisadas, las compras se hicieron desde el comité ejecutivo nacional y seguramente el edificio está incluido en las investigaciones. Si contrataron una empresa para hacer remodelaciones supongo que estaba contemplado el de nosotros para arreglarlo”, dijo el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán.

Tras el cambio de dirigencia, cuando Alfonso Ramírez Cuéllar quedó como dirigente interino, el CEN de Morena inició una auditoría a la gestión de Polevnsky para aclarar la compra de inmuebles y pagos por 809 millones de pesos por lo que se solicitó a Polevnsky los contratos y pagos realizados por al menos 39 inmuebles.

En diciembre del año pasado la secretaria de finanzas del comité estatal de Morena, Martha Laguette, anunció la compra de un inmueble en la ciudad de Chihuahua para albergar las oficinas de la dirigencia del partido. El inmueble se encuentra ubicado en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y calle 16 de Septiembre en la capital del estado.

Edificio está en Chihuahua

El nuevo edificio de Morena cuenta con una superficie de mil 300 metros cuadrados y, de manera extraoficial, tuvo un costo de alrededor de 12 millones de pesos.

En marzo pasado la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, adelantó que comprarían 33 edificios para albergar a las sedes de los comités estatales del partido, “estamos en el mismo tenor para todos los estados, queremos que Morena pueda tener sus oficinas en todos los estados como propias”, dijo.

Ese mismo mes Chaparro Payán comentó que no estaba entrado de los detalles de la compra del inmueble, “no tengo en mis manos la compra, a mí el Comité Ejecutivo Nacional todavía no me dice formalmente que hemos comprado nada, yo me di cuenta porque el dueño del edificio dijo que había vendido a Morena”, comentó.

“Lo que pasa es que estuvo medio raro el mecanismo de compra, yo no entiendo por qué se compró el edificio, incluso se compró en diciembre y el registro de la propiedad lo inscribe hasta marzo de este año, desconozco porqué los movimientos de esta naturaleza”, dijo el dirigente.