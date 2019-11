Investigarán denuncia contra mina en Samalayuca

Juárez.- El Municipio revisará la actividad en la mina Gloria, de Samalayuca, afirmó el alcalde Armando Cabada, luego de que habitantes del lugar denunciaron que durante dos años se ha trabajado en el área.

“Yo les comenté en alguna ocasión que esa mina operó en los años 70, entonces, si se ven excavaciones son obviamente que datan de ese tiempo. A mí no me consta ni me han dado el reporte de que efectivamente estuvieran operando”, declaró ayer.

Detalló que los permisos para que opere una mina son de índole federal, no municipal.

“De cualquier forma estaremos atentos. A lo que más nos alcanza a nosotros es el tema de urbanización para el acceso a la mina, de lo que tendrán que conseguir licencias de construcción, pero hasta ahí”, añadió el alcalde.





‘Hay evidencia de trabajos recientes’

En un recorrido realizado el pasado jueves por la Comisión de Ecología, representantes de agrupaciones civiles y catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el lugar donde se pretende instalar la mina, habitantes del lugar aseguraron que desde hace dos años hay actividad para explotar los cerros del ejido Ojo de la Casa.

Los ciudadanos que hicieron las denuncias aseguraron que incluso laboraron para la minera y mostraron fotos y videos de los trabajos que se han realizado últimamente.

Algunos habitantes afirmaron que por las noches subía un grupo de personas a los cerros de La Gloria para taladrar piedra y sacar muestras, las cuales trasladaban a una oficina que la empresa minera Cobre tiene en el pueblo.

Afirmaron que desde hace unos 15 días, cuando se realizó una protesta contra la mina, en la carretera Panamericana, se fueron todos los trabajadores y desde entonces ya no se ven las camionetas de la compañía transitar en la zona. La regidora Laura Yanely Rodríguez Mireles afirmó que en el lugar se ve actividad reciente.

“Podemos a simple vista saber que se han estado haciendo trabajos, hay marcas, hay trabajos que evidentemente son recientes y pues nada más estar pendientes, es un tema que ha causado mucho interés y preocupación”, mencionó. (Araly Castañón / El Diario)





[email protected]