‘Invisibles’, 28 mil menores juarenses que no estudian la secundaria

Ciudad Juárez— Ante las estimaciones de la Secretaría de Educación de que 28 mil menores en Ciudad Juárez no ingresan a la secundaria, son daños que de momento permanecen invisibles, pero que se verán en un futuro, dijo Arturo Chacón, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Esto tiene que ver con una espiral que ya está sucediendo en torno a la deserción escolar, las líneas de investigación que sigo son sobre sicarios y los sicarios con los que yo he platicado dejan la escuela, entre cinco y seis personas entre segundo y tercero de secundaria, entonces este dato (de que no ingresan a la secundaria) nos da luz de que son cosas que están invisibles y que vamos a empezar a ver”, mencionó.

Dijo que esto se debe a que antes dejaban la secundaria en segundo y en tercero, pero que ahora ni siquiera ingresan, se está recorriendo hacia abajo un período de dos o tres años.

“Es una situación grave porque entonces se está adelantando una parte de la condición de cómo viven y cómo apropian la adolescencia, sí hay una situación grave porque, qué es lo que están haciendo esos chicos”, destacó.

A esto se suma el hecho de que el mercado laboral para ellos no es legal por su minoría de edad, por lo que sólo se pueden incorporar al mercado laboral informal, agregó.

Refirió que el dinero rápido que les ofrece el crimen organizado pudiera ser más atractivo que pensar a corto futuro ingresar a una empresa maquiladora o tienda de conveniencia.

“Sobre todo lo que ellos están consumiendo en la televisión, en la radio, en las noticias, no son las etiquetas de vida que ellos quieren, es decir, no está pasando por su mente trabajar en un Oxxo, no quiere decir que sea algo malo, no lo menciono en el sentido peyorativo, pero no son los ideales que ellos tienen del éxito, sino más bien lo que están reproduciendo o que está impactando a través de las industrias como el cine”, mencionó.

En información publicada por El Diario, Teresa Almada, directora de Casa Promoción Juvenil, dijo que las cinco organizaciones que integran a red Tira Paro trabajan junto con la Secretaría de Educación para diseñar un programa en el que puedan captar a los adolescentes de 12 a 15 años que no van a la escuela para que puedan regresar a las aulas.

Esto a través de un sistema diferente, ya que como lo refirió el secretario de Educación en el Estado, Carlos González, abandonan las escuela porque no les parece atractiva.