Invita a parralenses a exigir la liberación de Duarte

Parral, Chih.- José Ildelfonso Caro Hernández, ex Sindico Municipal de Morena, organiza un frente de apoyo para manifestarse el próximo 14 de marzo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en apoyo del ex gobernador César Duarte Jáquez, quien a decir del organizador, se está muriendo en prisión.

En ese sentido, José Ildelfonso Caro Hernández, aseguro que esta iniciativa esta motivada como ciudadano, dejando de lado el tema político, ante la preocupación de que la justicia es lenta.

“La última carta que envió Cesar Duarte, que tuve conocimiento yo, solicitaba que se manifestara la sociedad chihuahuense por su situación y de ahí me nació la idea, lo estuve pensando unos días y no quiero que se revuelva lo político con la situación que se esta muriendo una persona ahí en la prisión, tiene problemas serios de salud y a pesar de que le acaban de otorgar el amparo la fiscalía a dicho que va apelar ese amparo, por eso me nació la idea como ciudadano”.

Ildelfonso Caro aseguró que desde que lanzó esta convocatoria, ha recibido mucho apoyo y hasta ahorita son mas de 35 personas que han respondido con su intención de apoyar esta iniciativa.

“Yo lo que solicito, es que se le de prisión domiciliaria para que tenga oportunidad de atenderse bien sus enfermedades, como persona, por humanidad están violando uno de los derechos humanos más elementales que es la salud”.

Por lo anterior, hace una invitación, para el próximo jueves 14 ir a la ciudad judicial en Chihuahua en apoyo a César Duarte "para que le cambien su estatus de prisión a domiciliaria, ya que su salud está en Franco deterioro, y es una fragrante violación a su derecho humano como es su salud. Quien desea acompañarme? Se puede comunicar con un servidor al teléfono 627-106-8363 o por este medio servidor y amigo José Idelfonso Caro Hernández”.