Invita alcalde de Juárez a retomar actividades normales

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— Tres eventos de la agenda municipal se cancelaron ayer debido a los hechos violentos del jueves, afirmó el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, quien llamó a los ciudadanos a retomar las actividades ordinarias del municipio.

“Respetamos, no es para menos, cómo no vamos a tener miedo después de esto, sin embargo mi convicción es que tenemos que ir retomando nuestra actividad y buscando ir cerrando espacios y sobre todo mandar un mensaje muy claro que no se vale atacar así a personas inocentes”, declaró.

Entre los eventos que se cancelaron ayer está la conferencia “Los Derechos político-electorales de las mujeres migrantes” en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA).

También una conferencia de prensa con ONU-HABITAT y el cierre de batallas de ‘freestyle’ por parte del Instituto de la Juventud, show en vivo del rapero Aczino en Parque El Chamizal.

Además para este día se suspendió una Cruzada en mi Colonia en la Felipe Ángeles, donde iban a intervenir la Dirección de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

“Varios eventos que teníamos se cancelaron, lo entendemos perfectamente, pero por ejemplo esta sesión de Cabildo decidimos llevarla a cabo, porque sí estaba enteramente en nuestras manos hacerlo, hay otros eventos que dependíamos de otros actores”, manifestó el alcalde, al final del evento en el que se otorgó el premio de la Juventud MAASS 2022.

“Entiendo a los ciudadanos, no es para menos, recomiendo respetuosamente poco a poco vayamos retomando la actividad en la ciudad, creemos que la situación está bajo control, estamos muy atentos, no solamente nosotros, también el Estado y la Federación, es importante ir retomando la actividad”, indicó.

Anotó que dejar la actividad de la ciudad es “rendirnos un poco”.

Dijo que ayer llegaron más fuerzas federales a la ciudad para recuperar la paz.

Aseguró que la vigilancia y la efectividad de las corporaciones se advertirá más en la calle.