Invita Operadora de Transporte a tramitar tarjeta preferente

La Operadora de Transporte de la Ruta Troncal de Chihuahua (OTCH) informó que el sábado 14 de septiembre concluye el plazo para la renovación de la tarjeta preferente, por lo que estudiantes y demás grupos que utilizan la credencial deben apurarse a actualizar su vigencia en los módulos de credencialización.





A partir del 16 de septiembre, las tarjetas que no hayan sido renovadas no podrán ser utilizadas, ya que no serán leídas por las máquinas validadoras de la Ruta Troncal. La campaña "Renueva la vigencia de tu tarjeta preferente" inició desde el pasado primero de julio del presente año.





Al respecto, personal del área de recaudo de la empresa explicó los detalles de lo que sucederá luego de que venza el plazo de la campaña:





Si un usuario de los grupos que utilizan la tarjeta preferente dejó pasar la fecha y no acudió a realizar el trámite, su tarjeta no es cancelada, solamente queda imposibilitada de ser detectada por la máquina validadora, situación que se normaliza tan solo realizando el trámite, el cual no tiene costo.





Excepto las personas usuarias que son estudiantes, en cuyo caso la vigencia depende de su ciclo escolar, el resto de grupos que utilizan este beneficio deben estar atentos a sus fechas de vigencias para no perder los beneficios.





Los módulos de credencialización están abiertos todo el año para adquirir una tarjeta preferente en cualquier momento y de igual manera, para renovar la vigencia de la misma una vez que se acerca la fecha y aún después de vencida la temporalidad.





La Ruta Troncal cuenta con cuatro módulos de credencialización ubicados en sus terminales Norte y Sur y en las estaciones Catedra y Juan Escutia Sur, abiertos de 7:00 a 19:00 horas de lunes a sábado.





El coordinador general de la OTCH, David Holguín Baca, hizo una atenta invitación a quienes ya se les venció la vigencia para que se acerquen a renovarla y así seguir disfrutado de este beneficio.





"Sabemos que hay personas que utilizan diariamente la Ruta Troncal, que tienen derecho a este beneficio y que, sin embargo, no se han acercado a tramitar una tarjeta preferente, a todas ellas les invitamos a que adquieran su tarjeta pues próximamente les habrá de servir también para las rutas alimentadoras".