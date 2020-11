IP, contra cierres por 15 días más

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- “Muchos negocios han hecho ‘manita de puerco’ para presionar que no se amplíe el plazo (del 'toque de queda'), ya que eso llevaría al cierre definitivo de muchos negocios”, dijo ayer Jorge Cruz Camberos, presidente de la Coparmex, en respuesta a la propuesta del Estado de extender las restricciones.

Horas antes, Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva de Salud del Estado, había mencionado que “de continuar al alza la dispersión del Covid-19, el Estado no descarta ampliar 15 días más el llamado ‘toque de queda”.

Durante conferencia de prensa virtual, el líder empresarial resaltó que el sector patronal acordó con el Gobierno del Estado apoyar las medidas de restricción de movilidad durante 15 días, pero que una ampliación llevaría al cierre definitivo de muchos negocios.

Señaló que “no tienen madre” aquellos negocios que no respetaron el cierre acordado para el pasado fin de semana, como se acordó con el gobierno estatal.

Cruz Camberos informó que hoy el CCE tendrá una reunión con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, a quien pedirán flexibilizar restricciones y la apertura de negocios el próximo lunes.

Agregó que estén de acuerdo o no en las formas, eso ya es otro punto, y en lo particular dijo que no hubiera cerrado los supermercados, sino abrirlos las 24 horas para evitar aglomeraciones.

También considero que lo viable era que se establecieran acciones de contención a la pandemia de acuerdo al comportamiento que tenga cada municipio.

Jorge Cruz indicó que por lo pronto, están reprobadas las empresas que no cumplieron con el compromiso.

El líder del sindicato patronal apuntó que espera que el próximo lunes haya más flexibilidad y apertura de las autoridades respecto de las restricciones.

A pregunta expresa en el sentido de no darse esa condición, qué acciones podrían tomar como sector privado, apuntó que eso es algo que se tendría que analizar dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

Señaló que hay organismos como Canaco que tienen más presión de sus asociados, que, dentro de la Coparmex, es algo que se tiene que llegar en conjunto.

Finalmente, dijo que es necesario que toda la sociedad en su conjunto atienda el plan de contención, ya que no tiene sentido que las empresas estén cerradas y mientras se tenga más de mil fiestas en la ciudad.

Empresarios de Juárez también rechazaron una posible ampliación de otros 15 días de las restricciones, ya que, dijeron, “no es la solución”.

Dijeron que aunque en en un principio se afirmó que solamente serían dos fines de semana el cierre de establecimientos, en la conferencia de prensa de autoridades de Salud se mencionó que debido a que los contagios de Covid-19 siguen al alza, pudieran ser un mes lo que duren las restricciones.

Ante ello, empresarios de la localidad pidieron al Gobierno del Estado apegarse a lo que se dijo en un principio.

“Si se dijo dos semanas, hay que esperar dos semanas para que se haga el análisis, no debemos anticiparnos”, comentó Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Quienes toman las decisiones son personas del área médica y eso hay que revisarlo muy bien porque muchos comercios que están cerrados viven al día”, dijo.

Jesús Manuel Salayandía Lara,

presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), opinó que se debe buscar un equilibrio entre la salud y la economía.

Dijo que restringir la actividad económica de esta manera no es la solución ya que con ello decenas de negocios están en riesgo de quiebre.

“Primero dijeron dos semanas y ahora un mes y así nos van a llevar. Eso solamente se genera incertidumbre y eso hace que se prolongue más la crisis y se agrave más el problema”, recalcó recalcó.

“Hay muchos negocios que solamente abren los fines de semana, sobre todos los de comida, que no tienen ahorita ingresos para sobrevivir”, comentó.

Mientras que Martín García, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), expuso que en una época del año en la que deben cumplirse con obligaciones como el pago de aguinaldos, se complica cumplir con ello por las restricciones que existen.

De los casi mil socios que tiene la Canirac, el 50 por ciento se vio obligado a cerrar el fin de semana por no contar con servicio a domicilio. “Es una catástrofe, esperemos que no se de la prolongación porque no estamos para aguantar más, hay otras maneras de resolver el problema sin pegarle duro a la economía”, manifestó.

No descartan ampliación

De continuar al alza la dispersión del Covid-19, el Estado no descarta ampliar 15 días más el llamado “toque de queda”, afirmó Wendy Ávila, subdirectora de Medicina Preventiva de Salud en la entidad.

“Lo veremos en dado caso que aumente (la dispersión del virus). Nuestro secretario de Salud o el gobernador serán los encargados de emitir esas cuestiones”, dijo la funcionaria de la dependencia.

La necesidad de ampliar la medida pese a las consecuencias económicas es imperante, sostuvo a su vez el investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Gilberto Aquino de los Ríos.

“Forzosamente tenemos que seguir con estas medidas de restricción, al menos 15 días más”, advirtió en el programa Chihuahua Adelante, del Gobierno del Estado. Pero, ello todavía se analiza.