Irma celebra vacunación; se enfermó gravemente de Covid que hasta hizo testamento

Ciudad Juárez— Irma, de 52 años, firmó su testamento en octubre pasado, la razón: Covid-19. Pensó que no vencería la enfermedad, pues desarrolló síntomas muy graves, pero lo logró y pudo acudir a vacunarse en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), una de las cinco sedes para la población en general.

Hoy se asignaron las letras -por inicial del primer apellido- E y F, de las 08:00 a las 11:00; la G, de las 11:00 a las 15:00; y de la H a la L, de las 15:00 a las 18:00, según se calendarizó por Secretaría de Bienestar, dependencia que invitó a la sociedad a inmunizarse en sus puntos más cercanos.

"Yo estuve enferma, me fue muy mal. Presenté todos los síntomas: perdí el olfato, el gusto, dolor de cabeza, de garganta, tos, bajó mi oxigenacíon, todavía me canso para respirar, el cuerpo duele mucho (...) Vine a vacunarme porque es para bienestar de todos", destacó la fronteriza que entonces tuvo que ir a atenderse al hospital de la Guarnición Militar, de forma ambulatoria.

También, detalla, su esposo José Ramírez, enfermó junto con ella, aunque vivió la fortuna de no complicarse ante la patología: "Sientes que te mueres, yo tenía ya hasta mi testamento, cosa que uno no hace por desidia, pero de lo mal que me sentía le dije a mi esposo 'necesito firmar papeles'", narra, quien exhortó a aquellos de "50 y más" a no desaprovechar la oportunidad.

Este martes, miércoles y jueves seguirá la colocación de fórmulas Pfizer también en Las Anitas, el estadio Juárez Vive de béisbol y (en modalidad de auto) el Olímpico Benito Juárez. Además, en La Rodadora, que será sede también el viernes 28 para las embarazadas y adultos mayores.