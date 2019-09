Joy aprovecha su voz para algo más que música

Ciudad de México.- Y “dar un paso al infinito”, expresó en entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Noticias. La vocalista de Jesse & Joy, hizo un llamado por la unidad generacional a favor de la sociedad mundial, en especial en espacios como la Cumbre de Premios Nobel de la Paz que se realiza hasta mañana en Mérida, Yucatán, y en la que participó como panelista en dos foros de diálogo.

“Ojalá no solamente fuera relevo, que fuera una labor continua. A veces faltan los espacios o los medios de cómo llegar a transmitir ciertos mensajes.. Con espacios como el de esta semana, me parece que se abre una conversación en la que al menos invita a la gente a que por lo menos piense un poquito fuera de su zona de confort, a buscar otras herramientas, otras alternativas...”, afirmó.

Sin titubear, Joy Huerta asume el rol que tiene en su entorno “el tema de hacerte responsable de quién eres pero incluyendo a otra gente (...) El asumirse es una palabra súper fuerte. Asumir sí, pero ya asumirse ya es como súper fuerte… Trae vulnerabilidad pero al final es lo que es. Creo que implica, en absolutamente cualquier adjetivo, calificativo que le quieras agregar, seas gay, no seas gay, seas feminista o no seas feminista, el simple hecho de asumirte por quién eres aporta para un beneficio que tú puedas dar a la sociedad...”, expresó.

Para la cantante de Jesse & Joy todos aportamos un gratino de arena para la construcción de un mejor entorno por lo que invitó a dar un paso de fe: “Creo que es este micro universo en el que nosotros si estamos haciendo este cambio en nuestro entorno, son muchas las personas que lo están tratando de hacer. Es este rollo de no irte a la cueva, de no ir a esconderte, sino de cambiar ese pequeño entorno tuyo...”, aseveró.

Por primera vez habló de Noah, su hija de tres meses, “su pedacito de vida” como la llamó: “Me hacer ver la vida con otra perspectiva, me hace asumir otras responsabilidades. Pero hasta que no veo una cosita tan chiquita y tan vulnerable, digo, ¿Yo qué voy a hacer para que ella no crezca con los traumas y los prejuicios con los que viví yo?”.

Reitera la importancia de trabajar por una sociedad sin prejuicios, donde tanto niños como niñas crezcan en libertad: “Es muy fuerte porque de pronto hay gente en las redes sociales que me escribe: ¿cómo le vas a explicar a esa niña que le quitaste esa figura paterna? Me parece que muchas veces, dentro de ese tipo de lenguaje también estamos haciendo esos prejuicios dentro de nuestra sociedad en la que decimos: no llores, porque solo las niñas pueden llorar...”, recalcó.

Joy Huerta defiende la responsabilidad que tiene como mujer y la defensa de la igualdad de entre ambos sexos: “Por eso el llamarse feminista, no es alguien que está en contra de los hombres, es simplemente reconocer que hay problema de género, de origen, porque nosotros también somos parte de ese problema y como mujeres muchas tenemos la grandísima responsabilidad”.

Jesse & Joy preparan un nuevo sencillo. Adelantó que será lanzado los primeros días del mes de octubre.