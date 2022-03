Juarense y su familia llegan a Bucarest

Ciudad Juárez.— “Ya estamos aquí (en Bucarest, Rumania) donde está el avión”, dio a conocer en exclusiva el juarense Javier DonLucas Pelayo, de 33 años, quien, junto con su familia, logró escapar desde Kiev, Ucrania, tras el ataque del ejército del presidente ruso, Vladimir Putin, a ese país.

Ayer llegaron a Bucarest, Rumania, donde aterrizó el Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y esperan su rescate.

El músico egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tuvo que huir el viernes de la citada capital, con su esposa Lesia, de 28 años, y su pequeño hijo Alexander, de tres. Durante los bombardeos estuvieron 100 metros bajo tierra en las estaciones del subterráneo, que fueron utilizadas como refugio, y pudieron llegar hasta Leopolis, luego a Chernivtsi y cruzar por Moldavia hasta Chisináu, y de ahí viajaron a Rumania.

“Creo que somos los primeros mexicanos que arribamos a la capital. Los demás están en pueblos alejados, ya estamos a salvo, ya estamos bien”, externó el fronterizo, quien comunicó que la embajada de México ya tiene sus datos, por lo que solo está en espera de lo que diga la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que el lunes envió la aeronave de la FAM de este país y aterrizó para evacuar a los connacionales.

“Nos recibieron en una taquería mexicana: El Torito, por parte de Manolo, Dragos y Julio, y nos dio hospedaje Emanuel, en su casa, estamos muy bien. Ya tienen nuestros datos (la SRE), falta esperar qué procederá. Nos dijeron que no nos van a tomar signos vitales, creo que no traen médicos, pero estamos bien y no nos vamos a olvidar de los mexicanos y las familias de ucrania; seguiremos apoyándolos”, indicó.

Aseveró que las escenas que se viven en las calles de Ucrania son cruentas. Civiles evitando la entrada de vehículos castrenses de los rusos, misiles impactando en zonas residenciales que se reducen a escombros, soldados y milicianos forzados a pelear por la ley marcial del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Pidió a los juarenses orar por el fin de la invasión y, a quienes puedan, colaborar en la campaña de Gofundme: https://gofund.me/87dfd167, para auxiliar a los afectados.