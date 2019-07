Juárez: admiten cubanos tener miedo a las autoridades

Ciudad Juárez— Un grupo de cubanos, quienes pidieron anonimato, afirmaron sentirse con miedo en la frontera, debido a algunas experiencias desagradables que han sufrido, como asaltos, intentos de secuestro y abuso por parte de la autoridad.

“Ahí mismo en Bancomer, nosotros fuimos a cobrar un poquito de dinero para poder seguir aquí y poder buscar trabajo, y tres personas estaban (afuera) para asaltarnos a nosotros. Llegamos a decirles a la gente de seguridad y ninguno nos ayudó. ‘Si quieren llamen a la Policía’, nos dijeron. Nadie hizo nada. Tuvimos que esperar a que llegaran más cubanos, y salimos entre diez. Es necesario que pongan más seguridad. Al cubano lo que le mandan es para sobrevivir, no es para ostentar”, refirió el hombre.

Agregaron que además tienen temor de las autoridades, ya que –según manifestaron– los oficiales les realizan revisiones y los han despojado de sus posesiones e incluso de papelería migratoria.

“Nosotros tenemos amistades a las que les quitaron el pasaporte en la misma Migración, en el aeropuerto, y les dijeron ‘si me das 300 dólares te lo doy’, y se quedaron sin pasaporte porque no tenían el dinero (…) Nosotros no tenemos dinero. Muchos piensan que tenemos todos familia en Estados Unidos que nos manda dinero y no es cierto, si tuviéramos, no anduviéramos buscando trabajo”, precisaron los migrantes, quienes solicitaron la comprensión de la ciudadanía y el entendimiento de su situación.

Los cubanos tomaron como medida establecer un toque de queda después de las 18:00 horas, por lo que permanecen al interior de las casas de renta, donde esperan sus procesos de asilo político.





