Juárez: alientan a informales ventas navideñas

Durante la época navideña el comercio informal incrementa sus ventas hasta un 25 por ciento, afectando las ganancias de quienes sí pagan impuestos por esta actividad, comentó Rogelio González Alcocer, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez.

Ante esta situación, el líder de los comerciantes establecidos solicitó al Municipio detener la entrega de permisos a los ambulantes, sobre todo en la Zona Centro, ya que esto ha propiciado un descontrol en la proliferación de puestos semifijos, quienes no pagan impuestos, empleados, renta o seguridad social.

“Nosotros estamos totalmente en contra de la informalidad y aquí el llamado es para que al menos la Dirección de Comercio los tenga ubicados y los registre para que no exista esa competencia desleal para las personas que pagan impuestos”, dijo.

“Anduve por la (avenida) Juárez y es un descontrol el que tienen en la parte de los ambulantes, carritos de comida en las esquinas –que no sólo compete a la Dirección de Comercio, sino también a la Coespris revisarlos– se ve muy mal y aparte es competencia desleal para los que están debidamente establecidos”, agregó.

González Alcocer comentó que aunque la Dirección de Comercio ha hecho operativos para retirar a los informales que se ponen cerca de los centros comerciales, éstos no han sido suficientes.

También dijo que si bien muchos buscan la forma de llevar dinero a sus hogares, existen condiciones que deben respetar.

“Deben de actuar (las autoridades) para que esto no esté sucediendo, estamos en contra de la informalidad, no de la gente”, recalcó. (Iris González)



