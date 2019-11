Juárez: apoyan nueva vigilancia con cámaras en puentes

Usuarios de los puentes internacionales se mostraron de acuerdo con las nuevas cámaras de reconocimiento facial que se encuentran en operación en el área peatonal de los tres cruces en esta frontera.

En un sondeo realizado por El Diario, los entrevistados manifestaron estar acostumbrados ya a las excesivas revisiones que realiza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) al momento de cruzar a territorio estadounidense.

Además, consideran que este tipo de medidas ayudará a evitar el robo de visas, ya que con este nuevo sistema se toma una foto del rostro de la persona para compararla con la que se tiene impresa en el documento.

“Se me hace bien porque así las personas no van a poder usar visas de otras personas”, comentó Juan Hernández, usuario del puente Santa Fe.

“Está muy bien porque así no cualquiera se cruza, me parece muy inteligente lo que está haciendo CBP”, apuntó Luis Márquez.

“Pues son las leyes de ellos y tenemos que seguirlas quiera uno o no, aunque está bien la medida para que no se cruce alguien con una visa que no es de ellos”, declaró Julieta Reyes.

“¿Más medidas de seguridad?, de por sí ya nos revisan de todo a todo, no nos queda más que cooperar”, apuntó Rafael Villagrana.

“No, pues está muy bien, ya ve que hay mucha robadera de visas ahorita, así ya no les van a servir a los malandros”, expresó Miguel Gutiérrez.

De acuerdo con CBP, el objetivo es, además de dar con personas que se hacen pasar por otras, reducir los tiempos de espera, ya que esta nueva modalidad, les ahorrará tiempo en el proceso a los usuarios.

“Ojalá y sea cierto que ya no va a tardar tanto uno porque a veces he hecho hasta tres horas caminando”, apuntó Margarita Ibarra.

“Si el nuevo sistema es para agilizar tiempos, entonces qué bueno porque ya hace mucho frío para estar formados afuera”, apuntó Diana Cázares.

“Me parece bien la medida, a ver si es cierto que ayuda a cruzar más rápido”, expresó Julián Rentería.

El sistema empezó a operar completamente desde el jueves en las garitas peatonales de los puentes Paso del Norte, Córdova-Américas y Zaragoza-Ysleta.





[email protected]