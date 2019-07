Juárez: dan apoyo a madres que no son trabajadoras

Juárez.- Luego de que el Gobierno federal sustituyó el apoyo a las estancias infantiles por entrega de recursos directamente a las madres de familia, se han detectado casos de apoyos a madres que no son trabajadoras y una ausencia de hasta un 70 por ciento de niños en los centros de cuidado.

Uno de ellos es Carlos, de un año 10 meses y quien era llevado a la estancia infantil Mickey y Mimmy, ubicada en la avenida Ponciano Arriaga.

Sus padres dejaron de pagar debido a la cancelación del apoyo a la estancia infantil y a que su madre, Abigail González, no ha recibido tampoco la beca para Madres Trabajadoras, por lo que decidió llevar al menor a vivir a Veracruz con su abuela.

“Ella no recibe nada de eso, dinero ni nada, fuimos a Veracruz y dejamos allá al niño, ella sólo trabajará aquí un tiempo y luego se regresará para allá con él”, mencionó Carlos Hernádez, padre del menor.

Por separado, en la misma colonia, otra anterior usuaria de esta misma estancia, informó recibir la beca pese a no ser trabajadora.

“Yo no trabajo, mi esposo trabaja, yo voy a la escuela; por eso necesitamos la guardería, ahorita ya no está yendo, ahora lo cuido yo porque estoy saliendo más temprano y ya no fue necesario”, comentó Yahaira Ramírez, de 24 años, residente de la colonia División del Norte.

El apoyo para las Madres Trabajadoras es de 800 pesos al mes, es decir, 1600 pesos bimensuales.

En el caso de Yahaira, asegura que mientras ella está en la escuela su esposo cuida al menor.

“El apoyo está bien, pero llega a destiempo, por ejemplo en marzo nos dieron cuatro meses y ahora en junio nos dieron dos pagos, pero nosotros tenemos que estar dando los pagos en la guardería y los que hace el gobierno pues son a destiempo”, mencionó.

Yahaira destacó que la guardería le parecía útil por el aprendizaje que recibía y porque podía convivir con otros niños, sin embargo el menor no asiste desde hace aproximadamente un mes.

“El apoyo se me hace bien, pero igual mal porque hay padres de familia que no lo dan a la guardería y siempre están ahí batallando las encargadas, he visto que los traen a vuelta y vuelta por el pago”.

Rosario Acosta, vocera de la Red de Estancias Infantiles de Ciudad Juárez, indicó que la cantidad de niños inscritos en las estancias disminuyó en un 70 por ciento en comparación a la cifra de menores registrados en diciembre de 2018.

En un recorrido por algunas estancias ubicadas en el sur poniente de la ciudad, El Diario pudo observar que en los libros de registro, la cantidad de nombres de niños marcados con amarillo, es decir, que indica que han sido dados de baja, coinciden con el porcentaje mencionado por Acosta.