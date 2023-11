‘Juárez no está preparada para recibir tanto migrante’

Ciudad Juárez.- Las leyes SB 3 y SB 4, aprobadas por la Cámara de Representantes del estado de Texas obligarían a más personas a esperar un proceso en la ciudad, pero Juárez no está preparada para recibir todo el flujo que ingresa a través de El Paso, señaló el pastor Juan Fierro, vicepresidente de la agrupación Somos uno por Juárez, la cual integra 13 albergues religiosos.

La SB 4 convertiría en delito estatal el intentar ingresar al estado de Texas desde México entre los puertos de entrada, y autorizaría a la policía estatal y a los alguaciles a arrestar, procesar y encarcelar a cualquier persona sospechosa de violar dicha ley.

La SB 3 implica la asignación de 1 mil 540 millones de dólares adicionales para los muros y barreras fronterizas de Texas con México, así como para otros gastos de “seguridad fronteriza” a discreción del gobernador Greg Abbott.

Activistas de Ciudad Juárez y El Paso señalaron que la medida no parará la migración, pero sí pondrá a las personas en un mayor riesgo al tener que contratar a ‘coyotes’ para que los ingresen por áreas remotas, y en los casos de quienes busquen el asilo los obligará esperar en las fronteras mexicanas.

“Tendrían que esperar la aplicación (CBP One), el proceso migratorio, si siguiera la CBP One o si cambiara de todas maneras tienen que esperar. Pero no estamos preparados, porque generalmente el movimiento migratorio está creciendo cada vez más y más, y eso pudiera crear un embudo en la ciudad”, dijo Fierro.

El también director del albergue El Buen Samaritano destacó que los procesos para ingresar a Estados Unidos de manera regular son muy lentos, por lo que han llegado a permanecer hasta dos años en los espacios humanitarios de la ciudad, en el caso de los Programas de Protección a Migrantes (MPP) y meses durante el Título 42 y la aplicación CBP One.

Dijo que actualmente los albergues de la ciudad se mantienen entre el 60 y 70 por ciento de su capacidad, pero espera que la ocupación incremente durante el invierno.

“Instamos al Departamento de Justicia y a la administración Biden a que intervengan y detengan inmediatamente la discriminación inherente a la SB 4”, señaló Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas, en El Paso, Ciudad Juárez, México y Nuevo México.

