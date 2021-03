Juárez: protestan integrantes del magisterio

El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Ante la creciente deuda de las dependencias e instituciones incorporadas a Pensiones Civiles del Estado, miembros del magisterio demandaron el pago de los deudores, así como la revocación de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua que entró en vigor en el 2014 y permitió la afiliación de más organismos.

En diciembre del 2020 el adeudo de las instituciones afiliadas ascendió a 4 mil 682 millones 682 mil 880.29 pesos; los principales morosos eran la Secretaría de Hacienda y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la primera con 2 mil 202 millones 584 mil 334 pesos y la segunda con mil 428 millones 221 mil 434 pesos.

“La ley no benefició en nada al magisterio; al contrario, vino a perjudicar todo. No funciona, queremos que sea analizada concienzudamente porque no se consultó al magisterio”, dijo el profesor Conrado Cortés, miembro de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ante la situación, el profesor Cortés protestó ayer en compañía de los maestros Porfirio Garay, Ernesto Valenzuela y Rodolfo Trevizo en la oficina del representante de Gobierno del Estado, para solicitar una audiencia con Alejandra de la Vega.

Señalaron que el 17 de diciembre del 2020 tuvieron una reunión con el entonces representante de Gobierno y acordaron dar continuidad a su petición en una audiencia agendada para el 20 de enero del presente año, sin embargo, hasta el momento no se ha realizado.

Entre sus demandas se encontró una revisión de la situación financiera de Pensiones Civiles del Estado, así como una explicación ante lo que la dependencia ha hecho para cobrar a los deudores, por lo que también solicitaron una auditoría externa.

“Nos sentimos completamente desprotegidos y desamparados, sentimos que el Gobierno ha jugado con las instituciones que nos han costado a nosotros los maestros”, dijo el profesor Cortés, quien en la década de los 50 formó parte de los maestros que lucharon por la creación de la dependencia.

Hasta diciembre del 2020 Pensiones Civiles del Estado contaba con 87 mil 803 derechohabientes, de los cuales 49 mil 825 pertenecen a Chihuahua, 16 mil 066 a Ciudad Juárez, 8 mil 068 a Cuauhtémoc, 6 mil 924 a Parral y 6 mil 920 a Delicias.

De acuerdo con datos de la dependencia, proporcionados por medio el portal de Transparencia, hasta diciembre del año pasado había un total de 41 mil 610 asegurados activos que aportaban al fondo propio, el 55.3 por ciento correspondía a trabajadores del magisterio.

Entre las dependencias morosas también se encontró la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua con una deuda de 469 millones 998 mil 445 pesos y el Tribunal Superior de Justicia con 182 millones 83 mil 507 pesos.

Los adeudos de las instituciones afiliadas a Pensiones Civiles del Estado generaron un recargo de un millón 259 mil 249 pesos durante el 2020, según datos del departamento de ingresos proporcionados a través de Transparencia.

“Esta ley nos afectó porque dio la entrada a varias organizaciones e instituciones que tienen en bancarrota a Pensiones Civiles del Estado”, señaló el profesor Cortés, coordinador de la organización Maestros en Movimiento Unidos.

Entre las otras peticiones del magisterio se encuentra un trato digno para los trabajadores de la Educación en atención médica, pues aseguraron que han tenido que interponer amparos para conseguir medicamentos necesarios.

También exigieron que los maestros interinos y noveles sean atendidos por Pensiones Civiles del Estado y no enviados al Hospital General, denunciaron la falta de especialistas y el mal estado de las ambulancias a su disposición. Por último, pidieron “alto al burocratismo para la afiliación de los familiares”.

El documento con las solicitudes demandas fue recibido en la oficina de Representante de Gobierno y a cambio se les dio a los miembros del magisterio un registro de su solicitud de audiencia.

