'Juárez y Chihuahua deben de presupuestar consulta ciudadana'

Chihuahua.- El diputado presidente del Congreso del Estado, René Frías Bencomo, declaró que los municipios de Juárez y Chihuahua deberán de ser quienes otorguen una partida presupuestal para llevar a cabo los ejercicios de participación ciudadana y el proyecto del plebiscito para el cambio de luminarias de ambas ciudades.

Dijo que incluso le faltan algunas precisiones a la ley en cuanto a quién tiene ciertas responsabilidades, pues aseguró que incluso ha sido muy cuestionado el costo del plebiscito que al ser sumados tanto el de Juárez como el de Chihuahua serían alrededor de 23 millones de pesos que podrían ser destinados a obras de la misma ciudadanía.

“Destinar nueve millones a una colonia que no tiene agua potable o que no tiene drenaje o no cuenta con energía eléctrica, creo que sería algo prioritario”, comentó Frías Bencomo.

Razón por la cual aseguró que la responsabilidad de este prepuesto deberá de recaer en los ayuntamientos, destacando así que dentro de los propios ayuntamientos cuentan con el personal suficiente para instalar mesas de diálogo y realizar el proceso, todo esto con la vigilancia del Instituto Estatal Electoral y garantizar que es un proceso transparente que refleje las aspiraciones de los chihuhahuenses.

Finalmente, reiteró que a la Ley de Participación Ciudadana le faltan algunos aspectos para que den certeza a este tipo de procesos, por lo que destacó que uno de esos aspectos es que actualmente no se tiene definido dentro de la ley cual es el organismo encargado de aprobar esta partida presupuestal.