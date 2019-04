Judicializarán caso de cheques emitidos por Salud

Chihuahua.- En breve se judicializarán varios asuntos y uno de ellos tiene que ver con una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública con relación a unos cheques emitidos por la Secretaría de Salud entre los años 2015 y 2016.

Gema Guadalupe Chávez Durán, fiscal anticorrupción, dijo que existen asuntos que no se pueden ventilar debido a que se podría poner en riesgo las investigaciones que se realizan.

"Si no salgo en medios de comunicación no significa que no esté trabajando", afirmó luego de las críticas que ha recibido este organismo.

Agregó que cuenta con una serie de actividades que realizar, pero que salir a declarar a los medios no es una de esas.