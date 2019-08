Juez ya estaba separado de su cargo

Chihuahua.- El juez René Alberto Moreno ya estaba separado temporalmente de su cargo, antes de la ejecución de la orden de aprehensión en su contra por presuntamente favorecer la salida de detenidos a cambio de sumas de dinero.

En el Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) se informó ayer que la captura del juez fue ordenada por un colega suyo, es decir, otro juez de Control quien validó la solicitud hecha por el agente del Ministerio Público tras valorar las fuertes acusaciones en su contra.

En el CJE se reportó que con todo este procedimiento se iniciará un juicio en donde se buscará acreditar si efectivamente las acusaciones de favorecer a delincuentes es cierta o en su caso, se absuelto. Reiteraron que mientras tanto hay la presunción de inocencia.

Fuentes de alto nivel del CJE revelaron que el juzgador había sido separado temporalmente del cargo mientras precisamente se llevaban a cabo las investigaciones. Por lo anterior hay que esperar a que en la audiencia inicial el juez de Control lo vincula o no a proceso por el delito de evasión de reos, pero reiteraron las autoridades judiciales consultadas que hay que ser muy responsables de no condenarlo mediáticamente hasta en tanto en base a pruebas se acredite o no la comisión del probable delito.





