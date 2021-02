Jugaban 'arrancones' y se resisten ante Seguridad Vial

Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Durante la noche del domingo elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial atendieron un reporte ciudadano, donde señalaban que en el cruce de bulevar Zaragoza y Tecnológico se encontraba un grupo de automovilistas realizando carreras poniendo en riesgo a peatones y conductores que circulan por ese sector.

Al arribar los oficiales de Vialidad, a un estacionamiento de una plaza comercial, abordaron a dos conductores y al solicitarles la documentación, intentaron darse a la fuga, omitiendo las indicaciones de los agentes.

Al solicitar su licencia para iniciar con el proceso de infracciones, no contaban con licencia de conducir, además los autos tenían polarizado no autorizado y no contaban con engomado ecológico, por lo que serían llevados al corralón por acumulación de motivos de infracción, lo que trataron de impedir los conductores, tratando de obstaculizar la labor de los policías viales.

Finalmente los infractores fueron puestos a disposición del Juez Cívico, por faltas administrativas.