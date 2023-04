Jugaban con fuego y ocasionan incendio de 5 hectáreas en Santa Bárbara

Santa Bárbara.- Menores que jugaban con fuego ocasionaron un fuerte incendio que consumió 5 hectáreas en el municipio de Santa Bárbara, afortunadamente no se registraron personas lesionadas. El incendio fue controlado en más de un día de arduos trabajos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que el fuego ha sido controlado en su totalidad gracias a la colaboración de Vecinos de Vaqueritos, Comisariado Ejidal, Bomberos de Parral, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, y elementos de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio de Santa Bárbara.

Detallaron que lamentablemente, la causa del incendio fue originada por menores de edad quienes se encontraban jugando con fuego y las autoridades del vecino poblado hicieron un exhorto a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos y les recalcaron la importancia de educarlos sobre los peligros del fuego.

Algunas recomendaciones a la población en general son: no encender fogatas en zonas no autorizadas, no tirar colillas de cigarro en áreas de pastizales, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio que se observe en la comunidad.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales en aproximadamente 5 hectáreas de pastizal y árboles.

El Presidente Municipal Toño Bilbao reconoció el trabajo de los elementos de Protección Civil de nuestro municipio y el compromiso del Gobierno del estado con Santa Bárbara.