Juicio de 'La Coneja' triplica gasto de monto reclamado

Chihuahua.- El juicio contra Alejandro Gutiérrez 'La Coneja' triplica el monto por el que se le acusa de desvío, que es por 1.7 millones de pesos acusó José Javier López , abogado defensor del priista.

Agregó que el delito de peculado no sanciona a particulares y que desde un principio se propusieron acuerdos reparatorios pero que la Fiscalía General del Estado (FGE) no los aceptó.

También condenó que se acuse a un empresario y se perdone o se brinden criterios de oportunidad a exfuncionarios de Hacienda, quienes fueron los que le hicieron daño al erario, en realidad.

La acusación es por 1.7 millones de pesos mediante las empresas Jet Combustibles y Promotora de Señalamiento Integral,de la cual Gutiérrez es accionista de la primera y su hijo fue representante legal de la segunda en 2015, año en que se atribuye el daño.

La defensa del priista Alejandro Gutiérrez señaló que las pruebas mostradas por la Fiscalía demuestran que ha habido una persecución política en ese caso en particular.

Al gobernador Javier Corral se le llevó directamente el tema y se hace cualquier cosa para lograr una pena condenatoria, expresó el abogado defensor José Javier López.

Así lo expuso en el alegato de clausura en la audiencia número 17 del juicio oral que lleva el estado contra Gutiérrez, en la que el jurista subrayó que los servicios contratados a dos empresas con las que vinculan al imputado nunca fueron solicitados.

No fueron prestados porque no se solicitaron, expresó, y añadió que los contratos se mantuvieron abiertos en favor de la autoridad de Chihuahua.