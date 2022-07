Karen Acosta, labora como repartidora para plataforma

Delicias.- ¨Voy en la mañana y les doy de almorzar porque salgo muy temprano de la casa¨, menciono Dalia Karina Acosta Uribe, quien lleva 3 meses prestando sus servicios como repartidora a una plataforma, menciona que ama su trabajo y está orgullosa de desempeñarlo.

¨Antes trabajaba en una maquiladora pero no me gustaba estar encerrada, pero me invitaron a trabajar aquí y pues empecé en la moto de mi esposo, ya después compre una y ahora andamos los dos, disfruto mucho mi trabajo aunque ande todo el día en la calle¨ menciono la repartidora.

Pese a que se desenvuelve en un ambiente de puros hombres, siendo ella una de las pocas mujeres que se dedican a ser repartidoras, señala que lleva buena relación con sus colegas y con su marido el cual se dedica a lo mismo que ella.

Asimismo afirmó que siempre toma los debidos cuidados en su trabajo y es precavida al momento de conducir la motocicleta, pues en casa la esperan sus 4 niños.

¨Yo lo que puedo decirles es que trabajen en lo que a ellas les gusta, de todos modos una como mujer tiene que trabajar para sacar a sus hijos adelante¨, finalizó Acosta Uribe, quien menciona amar su trabajo en su moto.