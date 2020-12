La canasta básica ya no es tan accesible

Hidalgo del Parral.- Algunos productos de la canasta básica han incrementado su precio y ya no son tan accesibles; el precio del arroz aumentó hasta un 41% más, mientras que algunas variedades de frijol cuestan hasta 35 pesos el kilo, además de los productos de limpieza.

En un recorrido por tiendas de autoservicio y de abarrotes se constató que los productos básicos aumentan de precio a tal grado que constantemente se están re etiquetando.

María Luisa Sandoval, quien tiene una pequeña tienda de abarrotes, señaló que los mayoristas suben los precios con frecuencia, lo cual es preocupante, pues el margen de utilidad es muy poco y no hay ganancias, sólo se convierten en distribuidores, pero no tienen para pagar licencias, permisos, renta y servicios.

“Cuando resurtimos muchos de los productos ya están a un precio mayor que al que vendimos, esto ya no es negocio; por ello en farmacias y tiendas de conveniencia están re etiquetando constantemente”, aseguró.

Citó el caso del arroz, que de costar a 24 pesos el kilo ahora se compra hasta a 39, o algunas variedades de frijol que se disparó hasta 35 pesos.

Asimismo, mencionó que la semana pasada el refresco subió un peso, mientras que el cigarro podría aumentar hasta 20 pesos, debido al aumento del IEPS que se modificó en la Ley de Ingresos.

En tanto Gilberto López Torres, también propietario de otra tienda de abarrotes dijo que mientras los estudiantes no regresen a clases presenciales ellos no podrán levantar sus ventas, pues, aunque se consideren comercios esenciales, la gente no consume igual, algunos, porque no tienen dinero y otros porque de plano cambiaron sus hábitos de alimentación, por lo que manifiesta que tienen pérdidas de hasta el 50%.

Otras tienditas de la esquina decidieron cerrar, pues no podían mantener gastos, ya que por tiempo de pandemia se cancelaron créditos tanto de cerveceras, abarroteras y refresqueras, coincidieron en señalar ambos comerciantes.

López Torres reiteró que el refresco subió un peso, mientras que el cigarro podría aumentar hasta 20 pesos, y resalto “en estos productos los clientes no reclaman, aceptan sus costos sin renegar mientras que, si sube el pan, la leche o las tortillas prefieren no comprarlas y hasta se molestan”.

Por ello destacaron los abarroteros sufrimos las consecuencias de las alzas de precios que gradualmente las empresas “grandes” están aplicando.

Gabino Fernández, otro comerciante quien oferta productos perecederos también destacó que aun cuando muchos productos de los abarrotes han subido su precio, en lo referente a perecederos los precios se han mantenido, pues, aunque están sujetos a la oferta y demanda, no se puede especular con la pandemia, como ocurre con otros productos, reconoció.