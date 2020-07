La Corte me dio la razón jurídica: Jorge Ramírez

El Diario

“Hoy el estado de Chihuahua no tiene una ley válida para poder someter a juicio político ni declaración de procedencia a las personas que gozamos de fuero constitucional en el ejercicio de nuestra función”; expresó el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Entrevistado ayer por El Diario, el magistrado señaló que lo importante es que el máximo tribunal del país declaró la invalidez de la norma, es decir la expulsó del sistema jurídico mexicano porque no convive con la Constitución.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomaron esa determinación por las graves violaciones que hubo en el proceso legislativo –dijo-, pero en el análisis que hizo al inicio de este planteamiento, lo primero que mostró es que no estaba bien la conformación de la Comisión Jurisdiccional, pues no permitió una participación de las fuerzas políticas en la discusión y se sometió al orden del día sin haberse discutido antes, abundó.

Según explicó Ramírez, al ser declarada inválida la norma no hay forma de que alguien sea sometido a un procedimiento inexistente. “Hay que ver cómo procesan esta resolución en el Congreso del Estado, es decir qué es lo que pretenden hacer; lo que sí, es que me han tenido cuatro veces en asuntos de la SCJN y en todos me han dado la razón jurídica”, subrayó.

En relación al amparo que promovió y la suspensión que obtuvo para que fuera desaforado, explicó que perdería sustento, por lo que se sobreseería. “Lo que va suceder es que el juez que me concedió la suspensión, en el amparo que promoví para atacar precisamente la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del estado de Chihuahua, va a decir: pues la Corte dijo que esta ley es inexistente, y como es inválida y no existe, entonces vamos a sobreseer el juicio de amparo”, explicó.

“Entonces ya no tendría yo el juicio de amparo para desahogar un proceso en el que estoy reclamando precisamente esa norma”, mencionó.

Abundó que si el Congreso insiste en desaforarlo, no pueden hacerlo, pues no hay ley.