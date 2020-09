La depresión también es causa de incapacidad laboral

Hidalgo del Parral.- Aunque la depresión es una de las enfermedades o trastornos mentales más comunes y conocidos por la población, es de los menos tratados, informó la sicóloga Rocío Covarrubias, de Salud Mental de la Jurisdicción Sanitaria III, quien resaltó que dicho padecimiento también causa incapacidad laboral.

De acuerdo con la especialista, se estima que un gran porcentaje de la población de entre 18 y 50 años de edad presenta algún trastorno depresivo a lo largo de su vida y solo la mitad de estos solicita atención.

Detalló que la depresión se caracteriza principalmente por estados de ánimo como irritabilidad y tristeza, cambios de conducta como pérdida de interés, aislamiento, y alteraciones del sueño y del apetito.

Además, dijo que los principales signos de alarma son los cambios de conducta, ya que la persona que lo padece se aísla, no come, no duerme, expresa de forma directa o indirecta su negatividad e incluso ideas suicidas.

Enfatizó que la depresión no respeta edad o género, sin embargo admitió que existe una aparente prevalencia en mujeres y en personas que se encuentran en la tercera década de vida.

Respecto a los tratamientos, expuso que deben llevarse a la par el tratamiento farmacológico y el sicológico, porque son coadyuvantes.

“No podemos realizar solamente uno; la sicoterapia indicada y llevada por un sicólogo profesional es la parte medular del tratamiento, pero los medicamentos son también una parte importante”.

Resaltó que un paciente que cumple con su tratamiento, en un aproximado de cuatro semanas puede recuperar su funcionalidad e integrarse a su vida social y familiar.

La depresión es un padecimiento multifactorial y son complejas las evoluciones de cada caso, pero alrededor del 75 por ciento de los pacientes muestran mejoría con el tratamiento y el otro 20 o 25 se hace crónico; además, los resultados dependen de otras situaciones, como aspectos genéticos o comorbilidades, concluyó la entrevistada.