La duda lleva tres meses: homicidio o accidente

En tres meses la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) no ha ofrecido una respuesta satisfactoria o explicación de la muerte de Ángela Chávez Armendáriz, una mujer devota cristiana de 80 años de edad, localizada semidesnuda muerta en medio de un charco de sangre dentro de su domicilio de la calle Laguna de Términos 7253 en Infonavit San Lorenzo, denunciaron familiares.

“Los busco y no están, les llamo y no me contestan”, dijo Diana Aguirre, hija de la fallecida en relación con la atención que la FEM ha dado al caso, que oficialmente sigue abierto, aunque la necropsia apuntó que la mujer murió como consecuencia de una intoxicación por inhalación de gas.

La familia de “dona Angelita”, como la conocían sus vecinos y los católicos del templo de San Judas Tadeo, donde formaba parte de la comunidad, aseguran que a tres meses del deceso no han sabido que fue lo que realmente causó su muerte, o si se trató de un homicidio.

El 20 de diciembre del 2020, el cuerpo sin vida fue localizado por sus familiares en la sala de la vivienda. Ellos desesperados gritaron por ayuda, ya que había rastros hemáticos en el lugar y muebles movidos de su sitio original, además de una mesa de centro de cristal quebrada.

Diana aseguró que nunca percibieron ningún olor a gas y que la puerta de enseguida de la estufa estaba abierta cuando ellos entraron, por lo que no creen la versión del dictamen forense que determinó intoxicación por monóxido.

Testigos que acompañaron a los familiares en ese primer momento, aseguraron que la octogenaria fue localizada ensangrentada, semidesnuda, con golpes y cortadas en antebrazo, tobillos y piernas. La versión fue corroborada por la familia.

Angelita tenía dificultades para caminar y usaba andador, según se conoció por los vecinos y familiares.

Al día siguiente del deceso la Fiscalía Especializada de la mujer emitió un breve comunicado de prensa donde informó que el fallecimiento ocurrió por inhalación de monóxido de carbono.

“Autoridades que acudieron al lugar se percataron que la llave de la estufa estaba abierta, y que había un calentón ‘volteado’ cerca del cuerpo de la femenina”, se explicó.

La hija de la fallecida aseguró que la puerta del patio estaba abierta y un policía que entró a la escena dijo que la estufa tenía una perilla abierta.

“No sabemos si estaba prendida o apagada, sólo eso nos dijo el policía que acudió y entró hasta la cocina”, dijo Diana, quien agregó que nunca se tomaron huellas de calzado que ellos detectaron en el lugar debido a que la escena estaba contaminada, según les explicó personal de la FEM.

Se confirmó también que había un bastón con sangre al salir al porche de la vivienda y las sandalias de la fallecida, lo cual para los familiares fue algo inusual, ya que en vida fue una mujer organizada, expresaron.

La familia de Angelita insistió no querer vivir con la incertidumbre de lo que provocó su muerte, pero que a tres meses del suceso nadie los atiende ni les dan una explicación convincente de lo ocurrido.

“Dicen (en la FEM) que el caso sigue abierto, pero ha de estar guardado porque nadie atiende nuestras dudas”, dijo la hija afectada, quien aseguró que el titubeo en la versión oficial ya provocó estragos en su salud.