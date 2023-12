La mayoría de mexicanos están preocupados por el cambio climático

Ciudad de México-- Casi 9 de cada 10 mexicanos opinan que el cambio climático va a afectar severamente el lugar en donde viven dentro de los próximos 10 años. 8 de cada 10 aseguran que el cambio climático ha tenido efectos severos en el lugar en donde viven. 7 de cada 10 opinan que el gobierno no los mantiene bien informados sobre los impactos potenciales del cambio climático en el país, que el sector privado no les proporciona información adecuada sobre el cambio climático y que ni el gobierno ni el sector privado ni los mexicanos están trabajando duro para enfrentar el cambio climático. 4 de cada 10 consideran que es probable que debido al cambio climático ellos y sus familias sean desplazados del lugar en donde viven dentro de los próximos 25 años. En lo que a los medios de comunicación se refiere, 2 de cada 10 opinan que estos exageran el impacto del cambio climático, 2 de cada 10 dicen que dan una información correcta y 6 de cada 10 afirman que no le dan importancia suficiente al impacto.

Estos son los resultados para nuestro país de una encuesta realizada en 31 países por la empresa internacional Ipsos entre el viernes 22 de septiembre y el viernes 6 de octubre de 2023. En esta encuesta, Ipsos entrevistó a un total de 24,220 adultos en Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Tailandia y Turquía.

Los resultados muestran que México es el país en donde más personas aseguran que el cambio climático ha tenido efectos severos en el lugar en donde viven; que entre los mexicanos existe una alta conciencia del impacto ambiental actual y una preocupación creciente sobre el futuro; que las personas opinan que el gobierno y el sector privado deben hacer más para comunicar y educar a las personas sobre este tema; que hay una percepción generalizada de inacción o esfuerzos insuficientes para enfrentar el problema en todos los sectores de la sociedad; que existe una preocupación tangible sobre las consecuencias a largo plazo del cambio climático en su vida cotidiana y su seguridad; que hay una diversidad de percepciones sobre el rol de los medios en informar y concienciar sobre este tema crucial, siendo mayoritaria la percepción de que los medios no le dan suficiente importancia al asunto.

Los resultados indican que existe una necesidad crítica de mejora en la comunicación y acción efectiva respecto al cambio climático en México, tanto a nivel gubernamental como en el sector privado y entre los propios ciudadanos. También destacan la importancia de una cobertura mediática equilibrada y precisa sobre este tema.

Del 30 de noviembre hasta el 12 de este mes se realiza en Dubái la 28ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP28. Como en las anteriores, los gobiernos y el sector privado harán promesas para combatir el cambio climático, pero la realidad es que todo lo que digan y suscriban por escrito no se hará realidad.

Mientras, la temperatura del planeta se eleva y amenaza con extinguir muchas especies animales y vegetales y matar a millones de seres humanos.

