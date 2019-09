Chihuahua.- La reforma laboral trae un cambio de cultura ya que todos los sindicatos tendrán nueva reglas, voto libre y secreto para poder elegir a sus lideres, dijo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Maria Alcalde Luján.

Al hablar sobre la reforma laboral en rueda de prensa subrayó que el corporativismo ya no convenía a unos y otros, por lo que ahora todos se benefician de un diálogo auténtico.

El otro esquema laboral trajo muchos modelos de chantaje y extorsión, ya se a decir de los mismos trabajadores decían que el sindicato lo extorsionaba cada 15 minutos.

Señalo que los lideres ya no se elegirán a mano alzada, sino que tendrán que acudir a las urnas y habrá posibilidad de que todos puedan participar si quieren ser electos y que los trabajadores decidan.

Este cambio también significa que los contratos colectivos sean auténticos y no haya los que se firman a espaldas de los trabajadores o sean de protección.

Dijo que habría mecanismos de garantía para que los que estén frente a una negociación realmente representa a trabajadores y la empresa.

Otro de ma reforma será la impartición de justicialista en tribunales laborales que parece sencillo pero, se tendrán jueces imparciales que resuelva conflictos colectivos o particulares.

Subrayo que con el nuevo esquema laboral trabajadores y empleadores tendrán más seguridad en la negociación y dará mejores resultados para ambos.

Los empleadores también se en cuenta que el nuevo modelo laboral los favorece.

Finalmente dijo que los mismos trabajadores podrán alejarse del modelo sindical que le generaba muchos conflictos