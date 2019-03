Labio y paladar hendido merman la calidad de vida

Chihuahua, Chih.- Vivir en una cueva debido al rechazo de la sociedad y relegarse para no causar miedo por su apariencia, es lo que sufrió un joven originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán que padecía labio y paladar hendido, y se operó hasta los 22 años.

De ahí la importancia de operar a los pequeños con este padecimiento desde los tres meses, “para que queden las menos secuelas posibles en cuanto a lo emocional”, explicó Saúl Delgado Gardea, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua.

Por lo anterior el Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua prepara la campaña de reconstrucción de labio y paladar hendido 'Una sonrisa lo vale todo', la cual se llevará a cabo a finales de abril, y en la que se busca mejorar la calidad de vida de quienes sufren este padecimiento. “Sería la primera campaña después del trabajo realizado por Gustavo Ramos Becerra, quien fue uno de los pioneros en Chihuahua con este tipo de campañas, y así retomar nuestro trabajo como colegio”, explicó Delgado Gardea.

En el caso del estado de Chihuahua, es en la zona serrana donde se presenta la taza más elevada de casos, principalmente en el municipio de Cuauhtémoc.

Por lo pronto se levantará una lista de unos 20 pacientes, a quienes se evaluarán sus necesidades y se les dará prioridad dependiendo del tipo de necesidad y el tiempo de cirugía para cada uno de ellos, así como la urgencia que tengan por operarse.

Delgado Gardea pidió a la ciudadanía acercarse a la página de facebook del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua (http://www.facebook.com/cirujanosplasticoschihuahua/) ya sea pacientes de primera vez, o que ya hayan sido operados y requieran seguimiento, pues a veces son dos o tres cirugías las que se necesitan, así como pacientes entre 13 y 15 años que requieran su rinoplastía.

De los 22 cirujanos plásticos que forman parte del colegio en Chihuahua, participarán 10 en esta campaña, “por lo pronto no tenemos el lugar, porque estamos en cuestiones de logística y depende del número de pacientitos que vayamos a tener para determinar el número de quirófanos que necesitamos. Algunos compañeros van a prestar sus instalaciones y lo que nos llegue a faltar pediremos a Christus Muguerza que nos apoye”, explicó.

La campaña incluye la cita previa y post operatoria, valoración, cirugía y proceso de seguimiento. Además hay pacientes que requieren atención por odontopediatria, así que también se contará con el apoyo de la odontóloga pediatra.

Expresó que la operación genera un cambio radical tanto en lo físico como en lo mental, “es un estigma para los pacientitos, un bebé pequeño genera compasión, pero cuando crecen se les tacha de algo feo, se les relega o ellos mismos se van relegando del contacto con la sociedad”.

Delgado Gardea explicó que si bien no se trata de un problema mortal si daña la calidad de vida de las personas “el paladar hendido produce un defecto del habla y cuando están bebés se pasa el alimento, lo aspiran por la nariz, lo que provoca que no suben de peso, además de enfermedades respiratorias frecuentes porque el alimento se va a los pulmones, se aspira por la nariz y queda el residuo que llega a los bronquios, no es en si un broncoaspiración como tal, pero nos les permite comer normalmente y su calidad de vida se ve muy mermada, finalizó. (Con información de Salud Ochoa)