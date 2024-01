Lamenta Cruz declaraciones de Maru contra el Gobierno federal

Araly Castañón / El Diario de Juárez / Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar declaró esta mañana que son lamentables las declaraciones de la gobernadora Maru Campos que acusó al Gobierno federal de “omiso e indolente” ante la violencia que enfrenta Chihuahua.

“Me parece muy lamentable por varias razones; primero no se merece el Gobierno federal ni el presidente de México ni ninguna persona, ese trato y estamos claros que está haciendo un esfuerzo para combatir la inseguridad”, manifestó esta mañana.

Agregó que el tema de inseguridad corresponde atender a los tres niveles de Gobierno.

“Yo creo que no es correcto quererse quitar el problema culpando a otro nivel de Gobierno, no me parece que sea lo adecuado ni lo que los ciudadanos quieren, yo lo lamento y a seguir trabajando y apoyando al presidente López Obrador”, declaró.