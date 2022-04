Lamenta FGE fallo del juez en caso de asesinato de ministeriales

Cortesía

Ciudad Juárez.- Tras conocer la resolución del juez de Control del Distrito Judicial Galeana, Marco Antonio Palma Meléndez, la Fiscalía General del Estado (FGE) lamentó la disposición e instó “respetuosamente al Poder Judicial a trabajar en colaboración y de manera conjunta en asuntos tan sensibles como la pérdida de dos elementos policiales, quienes, en cumplimiento del deber, perdieron la vida”.

Este martes en la audiencia celebrada en el municipio de Nuevo Casas Grandes, el juzgador declaró no legal la detención de Benjamín V. L., Ángel Fernando G. L., José Daniel N. O., Alan Eduardo P., Javier Antonio O. S. y Joel Ramón P. D.

En el caso del séptimo detenido, que se encuentra hospitalizado por las lesiones que sufrió, la defensa legal acreditó en una audiencia diversa un amparo de un juez federal por incomunicación, ya que se evidenció que el acusado se presentó una hora anterior a la que afirmaban los agentes captores.

Por ello el Ministerio Público se desistió de la celebración de la audiencia de control de detención y formulación de imputación, informó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“La FGE está comprometida con el combate a la impunidad y con la impartición de justicia; por lo cual, lamenta la resolución emitida por un Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, en el que ordenó la libertad inmediata de siete personas detenidas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en el municipio de Janos”, informó la institución mediante un comunicado de prensa.

Agrega que como institución que representa a la sociedad chihuahuense, insta respetuosamente al Poder Judicial a trabajar en colaboración y de manera conjunta en asuntos tan sensibles como la pérdida de dos elementos policiales, quienes, en cumplimiento del deber, perdieron la vida.

“Desde la Fiscalía General del Estado reiteramos que el actuar de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público se encuentra apegada a derecho, que es un principio legal que le rige al salvaguardar el derecho de víctimas e imputados”, sostiene.

Puntualiza al hacer patente su convicción de que los Jueces tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su resolución el juzgador dijo que los horarios de las detenciones que manifestaron los elementos no eran confiables por no coincidir con los protocolos homologados e instó a los investigadores a actuar conforme a derecho.

“Es imposible, no pudo haber pasado eso. Entonces o la policía está mintiendo y si no está mintiendo redactó mal el protocolo policial homologado, por lo que no es confiable la detención”, resolvió.