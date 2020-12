'Lamentable que Gobierno comprara aprobación de crédito'

@congresochihuahua

Chihuahua.- El diputado de Morena, Benjamín Carrera, calificó de lamentable la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recurra a la práctica de compra de votos de diputados para la aprobación del crédito por mil 633 millones 847 mil pesos que pretende Gobierno del Estado, aparte del costo político que representa para quienes se sumen a la política de endeudamiento.

“Aprobar este préstamo les va a salir muy caro políticamente, entonces, seguramente vana pensarlo más de dos veces porque saben que están a punto de perder la gubernatura, y con este tipo de acciones de las que la gente ya está harta, pagarían la factura y es muy probable que no se apruebe porque el Gobernador ya no tiene la misma fuerza de antes”.

Carrera, académico de economía de la UACJ, comentó que el costo de oportunidad para la realización de las obras es inviable, es decir, qué saldría más caro realizar las obras que no hacerlas y aseguró que estos recursos no se incluyeron en la propuesta del paquete económico de 2021, porque desde el Ejecutivo están conscientes que su aprobación resulta muy improbable. Señaló, al igual que otros legisladores, que no tienen la certeza de a cuáles obras se aplicaría el dinero del crédito, pues le han solicitado una lista puntual a las autoridades, y aún no les brindan la información necesaria.

Llamó también a enfocar el presupuesto a las necesidades apremiantes del sector salud, al cual se le recortaron recursos a pesar de estar en medio de una pandemia.