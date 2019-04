Las cicatrices de la prostitución forzada

Chihuahua.- En 2013 Laura tenía 14 años de edad y mientras soñaba con su fiesta de 15 años fue víctima de un “levantón” y prostitución forzada. ¿El motivo? No aceptó unirse a un grupo de jóvenes que delinquían y que decidieron “darle una lección”. El hecho dejó en ella cicatrices físicas y psicológicas que a pesar del paso de los años aún duelen y que ocasionan pesadillas y temores nocturnos.

“Por lo menos no me la mataron”, dice su madre como único consuelo ante el ataque a su hija y la destrucción de la familia. Laura solo calla, el silencio se ha vuelto una costumbre igual que la necesidad de cubrirse el rostro para que nadie descubra el horror que aún vive en su interior.

En el estado de Chihuahua, los municipios de Juárez y Chihuahua capital se caracterizan como zonas de riesgo para fines de trata por ser lugares con bastante movimiento migratorio y desarrollo productivo, por ejemplo, las maquilas, señala el estudio “Trata de personas en México” elaborado por la organización Hispanics in Philanthropy donde se establece también que existen líneas que vinculan la trata de personas con el feminicidio, tal como sucede en Nuevo León y Coahuila.



De acuerdo con dicho documento, Chihuahua es receptor de víctimas de trata provenientes de Coahuila, Zacatecas, Durango, Veracruz y Ecuador pero también es expulsor hacia los estados de Zacatecas y San Luis Potosí a donde llegan específicamente víctimas originarias de Guachochi, sitio del que aparentemente provenían los agresores de Laura con presuntos nexos al crimen organizado, situación que también se señala como una constante en esta zona.

“En la región norte ha existido marcada presencia del crimen organizado que capta personas, generalmente migrantes, para fines delictivos, entre los que destacan la siembra de droga como lo marcan los casos de Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California y Coahuila.

Las víctimas chihuahuenses fueron detectadas también en la región del Bajío donde se encontró una fuerte presencia de zonas clandestinas de enganche de personas migrantes con fines de trata para trabajos forzosos y explotación sexual, trata interna para servidumbre forzada de personas indígenas explotadas interestatalmente, así como de personas originarias de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Nayarit y Chihuahua. Y se presume la relación de trata con desapariciones de mujeres adolescentes en los estados que comprenden esta región e incluyen Puebla y Nuevo León.

Por otra parte, Chihuahua es uno de los 5 estados del país en los que se ha vuelto común la trata de personas con fines delictivos particularmente la siembra de droga. En la región norte de México, que comprende los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, ha existido la presencia marcada del crimen organizado que capta personas, generalmente migrantes, con dicho objetivo.



Así lo señala Julieta Fernández en el estudio “La importancia de la prevención de los delitos en materia de trata”, de la Comisión Especial contra la Trata de la Cámara de Diputados, quien explica que los usos y costumbres en poblaciones indígenas y personas migrantes son un factor clave para la vulneración de derechos.

“En ese sentido es muy complicado distinguir una situación que en apariencia es normal de una que está directamente vinculada a la trata, por ejemplo, es recurrente la venta de personas con fines de explotación sexual por parte de sus parejas y/o padrotes”, señala Fernández y explica que hay una “feminización” del problema ya que está encasillado en la explotación sexual y prostitución forzada por los numerosos casos de violencia y feminicidios.

“Se ubican problemáticas de casos de personas indígenas y rurales jornaleras de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Guanajuato que van a trabajar a los campos agrícolas. Asimismo la normalización en la región respecto a que los migrantes no reciben salarios dignos y justos, presume que han sido objeto de trata; asimismo se cree que son enganchados para el trabajo forzoso y prostitución forzada en el crimen organizado”, indica.

Más de 24 mil víctimas de trata en México; el 72% son mujeres

De acuerdo con la CNDH, a casi 7 años de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos (Ley General), no existen evidencias de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hayan implementado una política pública dirigida a la atención preventiva en zonas y grupos de alta vulnerabilidad.



De acuerdo con los últimos datos obtenidos por la CNDH, a nivel nacional no se cuenta con información del 72% de las víctimas identificadas por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia Federal y Estatales, respecto de su pertenencia a algún grupo en condiciones de vulnerabilidad ante los delitos en materia de trata de personas, lo que impide contar con un panorama nacional sobre poblaciones en mayor riesgo.

El Reporte Global de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2018, señala que, de las más de 24,000 víctimas detectadas en 2016 en México, la mayoría son mujeres (72%) y que, aunque las víctimas sean principalmente mujeres mayores de 18 años, el número de niñas está en aumento. Datos obtenidos por este Organismo Nacional a partir de información solicitada a las procuradurías y fiscalías federal y estatales indican que el número de mujeres víctimas de los delitos en materia de trata de personas identificadas en México es aún mayor, representando el 85% del total de las víctimas.

Dichos informes señalan que las mujeres adultas representan el 64% de las víctimas en México, mientras que, a nivel internacional, de acuerdo con ese reporte, el 49%, en tanto que los hombres adultos son el 9% de las víctimas en México, y a nivel internacional representan 21%. En nuestro país el 84% de las víctimas son nacionales, y a nivel internacional el Reporte apunta que 58% son nacionales del país en que fueron identificadas.

De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Seguridad, en 2017 México ocupaba el quinto lugar a nivel internacional en el delito de trata de personas, de ahí la importancia y urgencia de que todos los niveles y órdenes de Gobierno se coordinen e impulsen acciones desde sus respectivas trincheras para combatir este flagelo que afecta gravemente los derechos humanos de las víctimas.



¿Qué pasa en Chihuahua?

El 29 de septiembre pasado la Fiscalía detuvo a Claudia Palmira M.A. “la Pamy” como presunta responsable de trata de personas en perjuicio de dos jóvenes –más otras 8 posibles afectadas- y cuyo centro de “operaciones” estaba en Parral donde aparentemente contaba con un catálogo de “Escorts”.

Al momento se encuentra en prisión preventiva recluida en el Cereso de Aquiles Serdán mientras se concluye la investigación. Antes de ser llevada a su audiencia de vinculación a proceso, la FEM logró acreditar que la acusada de tratar con mujeres en Parral, mantenía un vínculo de amistad con la pasante de enfermería Mayra Guadalupe Mendoza Adame, quien desapareció en mayo de 2018 con tres personas más.

El caso de Laura nunca se resolvió a pesar de que en su momento se interpuso la denuncia correspondiente. Insistir en el seguimiento era demasiado porque primero había que sobrevivir.

“Dejamos de acudir a la Fiscalía porque tuvimos muchos problemas para sobrevivir; lo perdimos todo”, dice la madre de la joven que nunca logró tener su fiesta de 15 años.