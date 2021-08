Las limpiaron, pero niños no asistirán

Delicias.- “Si uno como adulto no hace caso, prefiero que pierdan el año pero que estén vivos y sanos”: madre de familia

“Prefiero que mis hijos pierdan el año escolar, pero que sigan vivos y sanos”, es la opinión de Guadalupe Solís, madre de familia de alumnos de la Escuela Primaria Melchor Ocampo, del sector Sur, quien acudió a participar en la limpieza y acondicionamiento de las aulas, pero aseguró que teme que la nueva variante Delta del Covid-19 afecte a sus niños.

Durante los primeros días de limpieza en las escuelas, la señora Guadalupe miembro de la Sociedad de Padres de Familia, se presentó junto con los directivos de la primaria antes mencionada, para cumplir con sus responsabilidades donde representa al resto de tutores, pero afirmó que no enviará a sus hijos a tomar clases.

“Se imagina si traigo a mis hijos a clases, mire yo no voy a fiestas, no los dejo salir, pero en la calle veo a muchos niños que no se cuidan y van a contagiar a otros, si uno como adulto no hace caso, menos los menores, prefiero que pierdan el año pero que sigan vivos y sanos”, fue la declaración de la mujer quien se encontraba sorprendida por el desgaste de las instalaciones que lucían abandonadas.

Durante la entrevista para El Diario de Delicias, expresó que desde que inició la pandemia han sido tiempos difíciles muchos padres de familia se quedaron sin trabajo, sin contar los que fallecieron por el virus en cuestión, “mire la canasta básica está por los cielos, yo para las clases virtuales les compré un cuaderno para todas las materias, pero ahora habrá que ver la lista que van a encargar”.

Además de todo eso hay que pagar uniformes, zapatos e inscripciones, pues con estas últimas el Gobierno pretende que paguemos la rehabilitación del plantel, replicó.

Los pocos padres de familia que se encontraban en el edificio educativo, se mostraron con incertidumbre al ver el panorama en el que se encuentra la escuela y sin saber por donde empezar, ya que además del desgaste de techos, paredes, tuberías, mobiliario, bebederos y baños, también vandalizaron puertas, ventanas y aires acondicionados.