Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Niños sentados en una fuente durante

Ciudad Juárez.- Con el objetivo de promover los derechos de la niñez, la asociación Programa Compañeros mantiene una campaña en la que destaca el respeto hacia los menores y el cumplimiento de sus derechos.

Pasan anuncios y campañas sobre esto y cuando una niña o niño se atreve a denunciar un abuso, sucede que generalmente el abusador es una persona que sale libre, por eso se da a conocer lo que ocurre con ellos, para que la gente lo tome en cuenta y defienda los derechos de la niñez, dijo María Elena Ramos Rodríguez, directora de la citada agrupación.

Señaló que en esta ciudad hay cientos de denuncias levantadas durante el año 2020 por abuso sexual contra los niños y sólo se judicializaron el 17 por ciento de ellas, lo que significa impunidad para llevar estos casos a un juicio, además de que no se sabe cuál es el resultado del proceso y el tiempo que se lleva.

Ramos explicó que en la página de la asociación en Facebook, además de la orientación a los usuarios de los servicios que ellos ofrecen, se insiste en el respeto a los derechos de los niños, así como también la exigencia de su cumplimiento.

“Las niñas y los niños no se tocan, no se agreden, no se violan, alto respétame”, se expresa en la ilustración que Programa Compañeros tiene en su página para concientizar a la comunidad sobre el respeto a los menores de edad.

Asimismo, se señala que “los derechos de los niños, niñas y adolescentes son ley, exigimos que se cumplan. Justicia para la niñez, tu voz cuenta, yo sí te creo”.

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de Las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño; es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado en todo el mundo.

Además, los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, también están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se les reconoce como titulares de derechos.

La directora de Compañeros dijo que aunque con frecuencia promueven en esta organización los derechos de la niñez, ahora cobra relevancia por el caso del juicio que se sigue al sacerdote Aristeo B., quien enfrenta un proceso penal por violación agravada y abuso sexual en perjuicio de una niña que ayudaba en su iglesia.

“En Compañeros conocemos el caso de la niña desde antes de que apresaran al padre Aristeo, la familia de la menor puso la denuncia y fue apoyada por la asociación Sin Violencia, en donde nosotros colaboramos también”, dijo Ramos Rodríguez.

Es por ello, dijo, que Sin Violencia se convirtió en coadyuvante durante el juicio, y la Red Mesa de Mujeres, la Organización Popular Independiente, Casa Amiga y Compañeros, la respaldaron haciendo las gestiones para que aceleraran el proceso, porque había privilegios para el sacerdote.

“Si bien él tiene el poder político y económico para la defensa, la niña tiene a la sociedad civil que estamos claros de que es un juicio que debe llevarse sin privilegios y enfocado en los derechos de la niñez, nacionales y los internacionales, de los cuales México participa”, indicó.

“Creemos que es un caso que va a sentar un precedente y efecto positivo en la comunidad; sea cual sea el resultado esto va a demostrar algo: si resulta que no es, aun y con las pruebas que se han presentado, pues de cualquier manera se llevó a cabo el juicio, y si es culpable, va a tener mayor efecto”, expresó.

Este es uno de los casos en los que pase lo que pase, va a ser un resultado que no va a dejar contento a nadie, porque definitivamente la Iglesia tiene un poder ligado al Gobierno, por eso se pregunta uno por qué tardaron tanto en actuar y por qué el sacerdote supo de la denuncia antes de que procedieran, dijo la directora de Compañeros. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)