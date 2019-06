‘Lavaron’ diputados 1,143 mdp en anomalías

Chihuahua.- Diputados del Congreso “lavaron” mil 143 millones de pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en las cuentas públicas del Ichisal, Fechac, Instituto del Deporte y Pensiones Civiles del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Los informes técnicos de resultados presentados por los auditores, cuyos dictámenes obtuvo El Diario, llevaban graves y múltiples observaciones, así como señalamientos, algunos con vistas a la Fiscalía General del Estado (FGE), por la probable comisión de faltas administrativas, civiles y penales; pero estos fueron “limpiados” por los diputados locales encabezados por la bancada del PAN, quienes modificaron de último momento el sentido de los mismos; otros dictámenes los votaron en contra y/o regresaron a la comisión.

Solo en el caso de la cuenta del Instituto Chihuahuense del Deporte, los legisladores aprobaron dar vista a la FGE, por un presunto desvío de 4.5 millones de pesos. En el caso de los mil 143 millones de pesos de recursos públicos que fueron erogados injustificadamente, violaron diversas disposiciones legales y la Ley de Adquisiciones. Un total de 48 observaciones en la administración del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal), durante el ejercicio 2017 cuando el titular de la Secretaría de Salud, corría a cargo de Ernesto Ávila Valdez que arrojó un total de 542 millones de pesos en pagos indebidos y sin justificación.

No fue suficiente para que los diputados del Congreso del Estado aprobarán el dictamen de la Comisión de Fiscalización y que ordenaba sanciones de carácter administrativo y penal por la probable comisión de diversos delitos.

“El Informe Técnico de Resultados”, correspondiente a los estados financieros revisados del primero de enero al 31 de diciembre de ese año, derivado del trabajo que hizo la Auditoria Superior del Estado (ASE), se solicitaba que “se determinara la responsabilidad administrativa, en contra del titular del ente fiscalizable y demás funcionarios públicos que hayan participado en las operaciones que se detallaron”. Empero con 13 votos a favor y once en contra de la bancada panista, no se alcanzó la mayoría legislativa para que el dictamen fuera aprobado y que ordenaba a la ASE a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Extrañamente en la última sesión del pasado jueves, del Segundo Periodo Ordinario, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el diputado Miguel Ángel Colunga, al igual que otros legisladores de Morena, como Benjamín Carrera no hicieron acto de presencia, pese a la importancia de la aprobación o no de las referidas cuentas públicas de este y otros organismos públicos, como Pensiones Civiles del Estado (rechazada), el Instituto Chihuahuense del Deporte (donde sí se dio vista a la FGE) y del Fondo del Empresariado Chihuahuense, que de último momento se cambió a sin observaciones graves.

El dictamen de la auditoría practicada al Ichisal, arrojó por ejemplo la falta de listados de precios para el cobro de servicios hospitalarios por mas de 280 millones de pesos; asimismo de los ingresos que el Instituto cobra a las dependencias descentralizadas por concepto de la prestación de servicios médicos, a través de las instalaciones, equipo, personal, material de curación y medicamentos, no se encontraron los contratos por 163 millones de pesos; diferencias en el pago al personal en exceso a categorías mas bajas, entregas de vales de despensa por mas de 53 millones sin licitar, adquisición multimillonarias de medicinas a sobreprecios de hasta 178 por ciento a empresas como “Egro Servicios de México S.A. de C.V.”; entre otras fueron las irregularidades detectadas. Sin embargo el dictamen fue regresado finalmente a la Comisión de Fiscalización, donde permanecerá hasta en tanto en un periodo extraordinario de sesiones, sea sometido de nuevo al Pleno del Congreso del Estado.