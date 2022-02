Le dije que se metiera a su casa, pero un hombre le habló: amigo de niño que apareció muerto

Cortesía / Fotografía del menor que capturó su amigo horas antes de encontrarlo sin vida Staff / El Diario de Juárez / El cuerpo del menor fue encontrado en un terreno baldío

Ciudad Juárez— Diego, de 11 años de edad es el niño que la mañana de ayer fue localizado sin vida en un terreno baldío de la colonia UrbiVilla del Cedro etapa I, de acuerdo a sus familiares y amigos.

Un amigo del menor aseguró que la noche del sábado lo vio por última vez y dijo que ya se metiera a su casa pero un hombre desconocido le habló por su nombre y ya no supieron de él hasta ayer que se realizó el hallazgo de su cuerpo.

Óscar Márquez, vocero de la Fiscalía General del Estado, dijo que el padre del menor acudió a identificarlo pero debido a que no llevaba la documentación que acredite el parentesco, no se pudo concluir el protocolo, por lo que la identidad aún no es oficial.

“Es muy doloroso, muy trágico, jugaba mucho con nosotros, jugaba mucho con mis hermanos aquí, su mamá y su papá lo dejaban aquí y se quedaba a dormir con nosotros” , mencionó otra de las personas que lo conocía.

Uno de sus amigos mostró la fotografía que le tomó con su celular la tarde del sábado, en la cual vestía la misma ropa con la que fue localizado.

Un agente ministerial dijo que apenas ayer, los padres del menor habían acudido a realizar el reporte de ausencia pero en lugar de eso tuvieron que identificar el cuerpo.