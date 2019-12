Le rentaba un cuarto y aprovechó para robarle más de 20 mil pesos en joyería

Parral.- Elementos de la DSPM de este municipio fueron alertados a los números de emergencia 911, tras presentarse un robo de joyería variada en un domicilio particular ubicado en la comunidad Cabadeña; Agentes detuvieron al sospechoso en posesión de la joyería, la cual tiene un costo de 21 mil pesos.

Al lugar arribaron los elementos de prevención quienes se entrevistaron con la afectada ,manifestando María Yadira C . Que la joyería la tenía en una caja metálica de aluminio de color gris con azul, la cual desapareció y la persona sospechosa del robo es de nombre Omar G.H a quien que le tenía rentado una habitación y hace aproximadamente una semana que ya no vivía en él.

Aseguró que era el único que sabía como abrir una puerta del domicilio por lo que realizando las diligencias correspondientes por parte del departamento de seguridad pública y teniendo

El presunto responsable de este hurto fue detectado merodeando la calle mercaderes y Pedro Gómez, los agentes le marcaron el alto a esta persona y al revisarle una bolsa de color rojo ,se le localizó una caja metálica de color gris con azul la cual contenía en su interior joyería de plata por lo que se ejercieron las acciones legales que corresponden para su puesta a disposición en fiscalía zona Sur.