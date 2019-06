Le renuncia otro a Corral, se va el director de Egresos

Chihuahua.- Eduardo Fernández, quien se desempeñaba como director de Egresos de la Secretaría de Hacienda, presentó su renuncia al cargo la cual se hizo efectiva desde el pasado martes.



El ex funcionario tuvo entre otras responsabilidades, armar el proceso de la reestructuración de la deuda estatal de 28 mil millones de pesos, la cual no ha concluido ya que no han sido firmados los contratos con las instituciones financieras.



Al respecto la dependencia confirmó la salida de Fernández y añadió que será el gobernador del Estado, Javier Corral, quien designe al reemplazo del funcionario en los próximos días.