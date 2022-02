Le roban silla a mujer con discapacidad

Cortesía / La silla fue hurtada de la cochera de su vivienda

Ciudad Juárez.— Una silla de ruedas que ayuda en el traslado de una mujer con discapacidad fue robada ayer del exterior de un domicilio en el fraccionamiento Las Arecas, al suroriente de la ciudad.

Jennifer Andrade, madre de Jenni, refirió que el jueves sacó la silla a la cochera de su vivienda para lavarla, pero en un descuido alguien se la llevó.

“Saqué la silla a la cochera para lavarla y fui a dejar a mi hijo a la escuela, aquí cerquita, pero cuando regresé, alguien ya se la había robado (…) ¿Para qué la quieren? ¿Para malvenderla?”, reclamó.

El robo ocurrió en el domicilio que se localiza en el numeral 3138 de la calle Pradera de Álamo, de la mencionada colonia.

Explicó que su hija, de 18 años, fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil y epilepsia, por lo que no habla ni camina, motivo por el que utiliza el aparato para trasladarse.

Dijo que le urge recuperar la silla de ruedas de Jenni, ya que es muy ligera y facilita su movilidad; sin embargo, también recurrió a la buena voluntad de los juarenses para que alguien le pueda facilitar una silla.

La mujer mencionó que el domingo, ella y su hija viajarán a la ciudad de Chihuahua para acudir a una cita de valoración en el Centro Teletón, donde deberá cubrir el 100 por ciento de los gastos debido a que Jenni ya es mayor de edad.

“La necesitamos para podernos mover, esa silla nos facilitaba moverla a cualquier lado, era una silla ligera que podía doblarse, ahora no sé cómo le haré, me he lastimado la espalda por cargarla”, lamentó Jennifer.

Ante la condición de Jenni, su madre se dedica a la aplicación de uñas acrílicas y a la venta de tamales en un mercado cercano, pues necesita tener disponibilidad de tiempo para cumplir con los gastos de pañales, medicamento y alimentos de ella y sus demás hijos.

“Jenni es como una bebé, y ésa era de gran ayuda”, agregó.

La silla que le fue robada es de color azul y tubos plateados. Quien tenga conocimiento de dónde encontrarla, o bien, tiene la posibilidad de donar una silla de ruedas adaptada, puede comunicarse al teléfono (656) 761-8881.