'Les dieron 500 pesos por quemar edificios'

Chihuahua.- Los diputados Mario Mata del PAN y Heraclio “Yako” Rodríguez del Partido del Trabajo, denunciaron que las personas que realizaron los destrozos ayer en Ciudad Delicias, son de procedencia centroamericana, ajenos por completo a las agrupaciones de productores que defienden el agua de las presas estatales.

Mata comentó que dentro de la información que hicieron llegar en su calidad de representante, a los ahora detenidos los alojaron días antes en un domicilio de la colonia Revolución de esa ciudad, y les pagaron 500 pesos diarios mientras llegaba el momento de actuar.

“Vi gente muy rara, por cierto, vi gente metida que no tiene nada que ver con los agricultores: sin embargo ya con el transcurso del día, empezaron a subir de tono las protestas y ya cuando comenzaron a quemar los carros y los edificios salí para ver si podía filmar y me encontré que ya no había ningún agricultor, andaban muchos infiltrados, ya me habían mandado a mí videos de jóvenes con aspecto de centroamericanos, yo quise filmar y tuve que enfrentarme a algunos de ellos y su acento era totalmente de gente del sur”.

El diputado narró que ante esta situación pidió la asistencia de la Policía Municipal, y al detener a algunos de los que estaban realizando los desmanes, declararon que les habían pagado 500 pesos diarios.

También dijo que se retuvo a un militar vestido de civil, que fungía como uno de los instigadores a la violencia. Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo, Heraclio Rodríguez, coincidió en que se trató de gente que nada tiene que ver con el movimiento por la defensa del agua la que realizó los destrozos y la violencia.

“Yo estoy seguro que los agricultores no fueron quienes quemaron todo, a lo mejor una que otra troca, pero no los edificios, no las casetas, esa es obra de otra gente y lo peligroso de esto es que esos trucos se hacían allá por los 70, cuando el gobierno infiltraba las movilizaciones para provocar el desorden y justificar la represión ante la sociedad, y hoy volvemos a las viejas prácticas del régimen”.

Posicionamiento panista En un comunicado de prensa, senadores y legisladores federales y estatales del PAN, culparon a Conagua por la falta de disposición al diálogo y deslindaron a los productores agropecuarios por los sucesos del pasado miércoles en Delicias.

“Advertimos que hay quienes pretenden desacreditar su lucha, infiltrándose y aprovechándose del movimiento. Los mismos agricultores desconocen a las personas que generaron los disturbios, por lo que demandamos que la Fiscalía investigue, actúe y castigue a esos grupos de choque”.