Les ‘pega’ el viento a las abejas juarenses

Archivo / El Diario de Juárez / Pide Dirección de Ecología comunicarse para lidiar con insectos y no ponerse en riesgo

Ciudad Juárez.- En lo que va del año se han retirado alrededor de 8 panales de abeja en hogares y 6 enjambres, principalmente de anuncios espectaculares, informó Cesar René Díaz, titular de la Dirección de Ecología.

El funcionario explicó que debido a los vientos que se han presentado en la ciudad, y a que aún hay temperaturas frescas, las abejas no han terminado la polinización, a pesar de que hay floración en las áreas verdes. La temporada en que las abejas empiezan la polinización empieza en marzo y continúa hasta septiembre.

‘No son cuaresmales’

“Aquí tiene que ver mucho el cambio climático, aunque no lo quieran ver muchos, todavía no se van los vientos y no podemos decir que son cuaresmales; este viento le afecta a la abeja y no la deja polinizar, enjambrarse o hacer su panal; la vegetación ya se ve más verde, pero estos vientos han hecho que mueva las partículas de un lado a otro (…) Además, hay noches que han estado frescas, y mañanas que amanecen por debajo de los 10 grados centígrados, y esa no es una temperatura óptima para estos animales”, explicó el titular de la dependencia.

El año pasado fueron alrededor de 20 servicios los que brindaron en la temporada de marzo a septiembre, agregó el titular de la dependencia.

Evite el contacto

Para evitar el ataque de del insecto debe evitar molestarlas, es preferible llamar a la Dirección de Ecología, o directamente comunicarse al 911 para solicitar el servicio, añadió el funcionario.

Mencionó que el Departamento de Bomberos también apoya en los casos que se reporte enjambres o panales en lugares altos, ya que cuentan también con el equipo adecuado para desplazarlas de lugar.

“Las abejas no van a responder si no hay una agresión, ellas están buscando una manera de realizar la polinización, por eso es importante no rociarles agua para retirar o tratar de pegarles a los trocos, porque es cuando se agitan ellas atacan, mejor pongan su denuncia y nosotros hacemos la reubicación de los panales para liberarlas a cielo abierto”, detalló Díaz.

Para hacer el reporte puede comunicarse por WhatsApp al (656) 570-8120 y a la línea directa (656) 737-0885.

