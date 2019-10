Lesiona a su compañera de secundaria con un 'cutter'

Parral.- Una adolescente estudiante de la Secundaria Luis Mora, en ciudad Parral, fue atacada con un cutter en el cuello por uno de sus compañeros, afortunadamente la niña alcanzó a esquivar el ataque de lo contrario las consecuencias hubieran sido lamentables; Estos hechos se suman al de hace unos días cuando en la misma secundaria al menos 5 alumnos se drogaron con medicamento controlado.

La mañana de este martes fue denunciado ante las autoridades pertenecientes a la Fiscalía zona sur la agresión que sufrió una joven estudiante de la secundaria Luis Mora por parte de otro alumno quien la lesionó con una “cutter”en el cuello .

La joven solicitó apoyo a los maestros quienes no pidieron la presencia de una ambulancia, ya que no consideraron grave la herida, sin embargo la joven llamo a su madre quien la trasladó a un centro de salud para ser atendida y fue ahí donde solicitó la presencia de elementos ministeriales.

La estudiante recibió una herida a la altura del cuello que le provocó sangrado, así mismo denunció que en la institución quisieron esconder el hecho para que no trascendiera .

Por su parte madre de familia denunció la agresión para que se investigue del porque el joven intentó lastimarla ya que pudo haber sido una lesión grave, y también aseguró que se debe de actuar en la omisión de los profesores y autoridades de la secundaria.